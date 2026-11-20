Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: DUY NHẤT)

Theo thông tin ban đầu, tối 19/11, một cửa hàng kinh doanh điện nước trên đường ĐT.712 (thôn Tân Thuận, gần khu vực chợ Tân Thuận) bất ngờ phát ra tiếng nổ. Vài phút sau, bên trong căn nhà xuất hiện khói kèm theo lửa.

Ngay sau đó, người dân chung quanh đã dùng nước, bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên, căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh.

Công an đến hiện trường dập lửa. (Ảnh: DUY NHẤT)

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ của các khu vực lân cận đến hiện trường.

Sau hai giờ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Một người trong gia đình bị bỏng phải đưa đi cấp cứu.

Vụ cháy làm một người bị thương. (Ảnh: DUY NHẤT)

Hiện nay, công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.