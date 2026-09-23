Lâm Đồng chấp thuận dự án điện mặt trời nổi hơn 7.700 tỷ đồng

Việc phát triển điện mặt trời trên các hồ thủy điện đang được Lâm Đồng thúc đẩy, với nhiều dự án quy mô lớn đã được chấp thuận hoặc đang trong quá trình thẩm định. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời KN Buôn Tua Srah tại xã Quảng Phú. Dự án có hệ thống pin lưu trữ điện tối thiểu bằng 10% công suất nhà máy.

Theo phương án được chấp thuận, hệ thống tấm pin sẽ được bố trí trên lòng hồ thủy điện Buôn Tua Srah với diện tích 487 ha, tương đương hơn 98% diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng. Nhiều hạng mục khác của dự án cũng được tận dụng, kết hợp với hạ tầng sẵn có.

Nhà đầu tư dự kiến hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng để khởi công chậm nhất vào quý IV/2027 và đưa dự án vào hoạt động trong quý II/2029.

Trước đó, tháng 7/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2 tại xã Đinh Trang Thượng. Dự án do Công ty cổ phần Thủy điện Trung Nam làm chủ đầu tư, sử dụng gần 355 ha đất, mặt nước, công suất 240 MW và tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng. Dự kiến dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2027.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, thực hiện Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đã tiếp nhận 35 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nguồn điện, với tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng và tổng diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng hơn 22.000 ha.

Ngoài các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, một số dự án điện mặt trời trên hồ thủy điện đang được thẩm định như dự án trên hồ Hàm Thuận giai đoạn 1 công suất 100 MW, hồ Đại Ninh công suất 96 MW và hồ Đa Mi giai đoạn 2 công suất 70 MW.

Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các dự án phải xác định rõ phạm vi mặt nước, bảo đảm không ảnh hưởng hoạt động thủy điện, an toàn đập, hồ chứa và các công trình hiện hữu; đồng thời có giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn hệ thống pin nổi, hệ thống neo giữ trong điều kiện vận hành, lũ lớn và xả lũ khẩn cấp.