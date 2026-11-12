Lâm Đồng chấp thuận dự án điện mặt trời nổi gần 500 tỷ đồng

Ngày 12/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ban hành các quyết định liên quan đến chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh, trong đó chấp thuận đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đắk Sin 1 và điều chỉnh nhà đầu tư đối với dự án điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp.

Đầu tư nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ Đắk Sin 1

Theo Quyết định số 5339/QĐ-UBND ngày 10/11/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đắk Sin 1. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần VRG Đắk Nông.

Dự án được triển khai tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng, với diện tích khoảng 33,3 ha, trong đó diện tích mặt nước dự kiến khoảng 31,02 ha và diện tích mặt đất khoảng 2,28 ha.

Phối cảnh 1 dự án điện mặt trời nổi tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh minh họa.

Theo quyết định, nhà máy có công suất thiết kế 30 MW, tương ứng 33 MWp; hệ thống lưu trữ năng lượng BESS có quy mô 3 MW/6 MWh. Sản lượng điện dự kiến phát lên lưới trung bình năm thứ nhất đạt khoảng 52,327 GWh.

Tổng vốn đầu tư dự án là 499,586 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 30%, tương đương 149,876 tỷ đồng; vốn huy động chiếm 70%, tương đương 349,710 tỷ đồng, từ các tổ chức tín dụng.

Dự án sử dụng công nghệ pin quang điện đơn tinh thể, hiệu suất tấm pin đạt trên 24%, ứng dụng công nghệ half cell và hệ phao nổi phẳng trên lòng hồ. Thời hạn hoạt động của dự án là 46 năm, từ năm 2026 đến năm 2072.

Về tiến độ, nhà đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng và thủ tục liên quan chậm nhất trong quý I/2027. Các hạng mục đầu tư xây dựng phải hoàn thành và đưa vào hoạt động chậm nhất trong quý IV/2028.

Điều chỉnh nhà đầu tư dự án điện mặt trời trên hồ Buôn Kuốp

Cũng liên quan đến lĩnh vực năng lượng, ngày 11/11/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 5358/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp.

Đáng chú ý, nội dung điều chỉnh lần này liên quan đến nhà đầu tư thứ hai của dự án. Theo đó, Công ty Cổ phần Trí tuệ số Việt VDC được cập nhật là nhà đầu tư thứ hai.

Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp.

Quyết định cũng yêu cầu Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty Cổ phần Trí tuệ số Việt VDC cùng các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ tài chính trong quá trình triển khai dự án.

Việc chấp thuận đầu tư dự án điện mặt trời nổi tại hồ Đắk Sin 1 và điều chỉnh nhà đầu tư dự án trên hồ Buôn Kuốp là những động thái mới trong triển khai các dự án năng lượng tái tạo tại Lâm Đồng, góp phần khai thác tiềm năng mặt nước hồ thủy điện phục vụ phát triển nguồn điện.

Tính đến ngày 11/11/2026, Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 10 dự án nguồn điện, với tổng vốn đầu tư hơn 31.400 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đắk Sin 1 có công suất 30 MW, tổng vốn đầu tư 499,586 tỷ đồng; dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp được điều chỉnh, bổ sung nhà đầu tư thứ hai là Công ty Cổ phần Trí tuệ số Việt VDC. Riêng Nhà máy Phong điện Phước Thể có công suất khoảng 28 MW, tổng vốn đầu tư hơn 850 tỷ đồng.