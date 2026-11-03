Lâm Đồng chấp thuận đầu tư Nhà máy điện gió hơn 850 tỷ đồng

Ngày 3/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ban hành Quyết định số 5250/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Xây dựng Nhà máy Phong Điện Phước Thể - Bình Thuận.

Dự án do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đầu tư và Phát triển Năng lượng sạch Châu Á làm nhà đầu tư, được triển khai tại xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Mục tiêu của dự án là khai thác tài nguyên năng lượng gió để sản xuất điện năng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Theo quyết định, nhà máy có công suất khoảng 28 MW, sử dụng tổng diện tích đất khoảng 18,54 ha. Trong đó, diện tích chiếm đất có thời hạn khoảng 7,81 ha, diện tích chiếm đất tạm thời khoảng 6,67 ha và diện tích đất trong hành lang an toàn đường dây khoảng 4,06 ha.

Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 850,199 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 170,039 tỷ đồng, phần còn lại là 680,158 tỷ đồng được huy động từ các ngân hàng thương mại và các nguồn vốn vay.

Theo tiến độ được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận, nhà đầu tư phải hoàn thiện tất cả các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng và các thủ tục liên quan để triển khai dự án, chậm nhất vào quý IV/2027. Việc đầu tư xây dựng và đưa các hạng mục công trình vào hoạt động phải hoàn thành chậm nhất vào quý IV/2029.

Một dự án điện gió tại tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ ngày 16/11/2009. Nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành của Trung ương và địa phương, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tiến độ, đất đai, môi trường, xây dựng và những quy định pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ các quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, điện lực và an toàn hành lang công trình. Việc triển khai các hạng mục chỉ được thực hiện khi bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm tra việc chấp hành quy định về đất đai, lâm nghiệp, môi trường; Sở Tài chính kiểm tra các nội dung liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý thuộc lĩnh vực quản lý.

Bên cạnh đó, UBND xã Liên Hương có trách nhiệm cập nhật dự án vào các quy hoạch liên quan của địa phương. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với nhà đầu tư và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Phong Điện Phước Thể nhằm tiếp tục triển khai dự án năng lượng điện gió tại khu vực phía Đông của tỉnh Lâm Đồng, góp phần khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo và bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

Tính đến đầu tháng 11/2026, Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 dự án nguồn điện mới, với tổng vốn đầu tư của các dự án hơn 30.900 tỷ đồng. Riêng Nhà máy Phong Điện Phước Thể tại xã Liên Hương có công suất khoảng 28 MW, tổng vốn đầu tư hơn 850 tỷ đồng được điều chỉnh lần thứ 5, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ quý IV/2029.