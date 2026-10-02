Lâm Đồng chấn chỉnh việc hưởng ứng Festival Hoa, thúc đẩy phong trào nhà nhà trồng hoa

Tiểu cảnh “thác hoa” Đà Lạt chiêu đãi thị giác của du khách và người dân địa phương trong dịp Festival hoa Đà Lạt 2022. Ảnh tư liệu: Nguyễn Dũng/TTXVN

Trước tình trạng triển khai các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 chưa đồng đều, còn nhiều nơi chưa phát động Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, ngày 2/10, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan trước khi Festival diễn ra.

Theo đó, các xã, phường, đặc khu khẩn trương ban hành kế hoạch phát động chiến dịch, vận động hộ gia đình và nhân dân trồng, chăm sóc hoa, cây xanh; đồng thời rà soát quỹ đất, tuyến đường, khu vực công cộng để xây dựng đường hoa, không gian hoa, tiểu công viên, cụm tiểu cảnh và các điểm nhấn cảnh quan. Các tuyến đường, khu dân cư, cửa ngõ, đường vào khu du lịch, điểm tham quan được xác định là những vị trí cần ưu tiên.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải khẩn trương rà soát, tiếp tục đăng ký và tổ chức các chương trình hưởng ứng thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm thiết thực, cụ thể, tránh hình thức, ưu tiên hoạt động tạo điểm nhấn, thu hút người dân và du khách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những địa phương, đơn vị triển khai chậm hoặc chưa tạo chuyển biến rõ nét.

Theo UBND tỉnh, việc huy động người dân cùng trồng và chăm sóc hoa không chỉ phục vụ Festival mà còn góp phần tạo dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp, thể hiện bản sắc Đà Lạt - Lâm Đồng, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo ấn tượng với du khách.

Trước đó ngày 15/6/2026, UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 9104/KH-UBND. Theo nội dung Kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh, tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Các hoạt động hưởng ứng diễn ra thường xuyên trong năm, chương trình trọng tâm tập trung vào cuối tháng 12/2026. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/12 tại Quảng trường Lâm Viên; chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp tổng kết, bế mạc Festival tổ chức tối 31/12.