Lâm Đồng chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

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Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số đơn vị, doanh nghiệp và người dân phản ánh tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục; nhiều hồ sơ tồn đọng, trễ hạn, thậm chí có hồ sơ kéo dài nhiều tháng nhưng chưa được giải quyết, chưa có kết quả cuối cùng, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý khẩn trương chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, giám sát các phòng, ban và đơn vị trực thuộc trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai. Việc kiểm tra cần đặc biệt chú trọng các đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trong đó có các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm những hồ sơ đã quá hạn nhưng chưa được giải quyết. Đồng thời, phải báo cáo UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh danh mục hồ sơ tính đến 9 giờ ngày 22/9/2026 vẫn quá hạn, chưa xử lý dứt điểm; trong báo cáo cần nêu rõ nguyên nhân tồn đọng của từng hồ sơ và hướng xử lý cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc rà soát, báo cáo trước 10 giờ ngày 26/9/2026. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả rà soát, tình trạng hồ sơ tồn đọng và nội dung báo cáo.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND tỉnh đề nghị Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên thuộc ngành nông nghiệp và môi trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh cùng các cơ quan liên quan thành lập tổ công tác để kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai tại một số đơn vị, địa phương.

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm, khuyết điểm theo quy định pháp luật. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Việc rà soát hồ sơ quá hạn, tăng cường kiểm tra và xem xét trách nhiệm được đặt ra nhằm chấn chỉnh những tồn tại trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp./.