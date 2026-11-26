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Trước thực trạng nhiều cơ quan, đơn vị vẫn xử lý văn bản trên giấy rồi quét lên hệ thống để số hóa, ký tay sau đó mới phát hành điện tử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan Đảng.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu đơn vị không thực hiện đúng quy trình xử lý văn bản điện tử toàn trình.

Theo Công văn số 3440-CV/TU ngày 25/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, qua rà soát của Văn phòng Trung ương Đảng, tỉnh còn hai hạn chế đáng chú ý.

Cụ thể, tỷ lệ văn bản đi phát hành điện tử mới đạt 63,82%; trong khi tỷ lệ xử lý văn bản điện tử toàn trình thực tế còn thấp hơn nhiều. Nhiều cơ quan, đơn vị vẫn xử lý văn bản trên giấy rồi quét lên hệ thống, ký tay sau đó mới số hóa; việc ký số chưa đầy đủ, chưa đúng thẩm quyền, tình trạng phát hành đồng thời cả bản giấy và bản điện tử còn phổ biến.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn 510 chi bộ trực thuộc chưa đăng ký tài khoản ngân hàng phục vụ thu, nộp đảng phí điện tử, chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương ban hành hoặc hoàn thiện quy định nội bộ về quy trình xử lý văn bản điện tử toàn trình, hoàn thành trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận công văn.

Quy định phải xác định rõ phạm vi văn bản áp dụng, trình tự, thời hạn xử lý từng khâu, thẩm quyền ký số và trách nhiệm của người đứng đầu, văn thư, cán bộ tham mưu, đơn vị chủ trì soạn thảo.

Đặc biệt, Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện đầy đủ các khâu trên môi trường điện tử, từ tạo lập dự thảo, xin ý kiến, tiếp thu, thẩm định, trình duyệt, phê duyệt, ký số, đăng ký, phát hành đến lập hồ sơ và nộp lưu; không để bất kỳ khâu nào phải xử lý ngoài hệ thống.

Chấm dứt việc xử lý trên giấy rồi quét lên hệ thống; không sử dụng bản giấy đã ký, đóng dấu làm căn cứ thay thế quy trình điện tử; không ký tay rồi số hóa để thay thế chữ ký số hợp lệ.

Đối với văn bản điện tử đã hợp lệ và nơi nhận đủ điều kiện tiếp nhận, các cơ quan, đơn vị không được phát hành đồng thời bản giấy. Việc phát hành bản giấy chỉ thực hiện trong trường hợp pháp luật hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền bắt buộc, hoặc nơi nhận chưa đủ điều kiện kỹ thuật; từng trường hợp phải nêu rõ căn cứ, được người đứng đầu phê duyệt và ghi nhận đầy đủ trên hệ thống.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu 100% văn bản điện tử phát hành phải được ký số đúng thẩm quyền, đầy đủ chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định; không sử dụng chữ ký tay, ảnh chữ ký hoặc chữ ký số của người khác để thay thế.

Đáng chú ý, việc đánh giá kết quả chuyển đổi số phải căn cứ thực chất vào tỷ lệ xử lý văn bản toàn trình, không đồng nhất tỷ lệ phát hành văn bản điện tử hoặc ký số với tỷ lệ xử lý toàn trình. Các cơ quan, đơn vị phải thống kê riêng số văn bản phát hành bằng bản giấy và căn cứ của từng trường hợp, không tính số văn bản này vào tỷ lệ xử lý văn bản toàn trình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng giao người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện cũng như tính trung thực của số liệu báo cáo.

Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi riêng tỷ lệ phát hành văn bản điện tử, tỷ lệ ký số và tỷ lệ xử lý văn bản toàn trình; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiểm tra chéo và công khai danh sách những đơn vị có tỷ lệ xử lý toàn trình thấp.

Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng tháng, gửi Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 25; báo cáo phải kèm dữ liệu trích xuất, nhật ký xử lý và hồ sơ minh chứng.

Những đơn vị không thực hiện xử lý văn bản toàn trình, không khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra phải giải trình bằng văn bản trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời bị đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ở mức không đạt đối với nội dung này.

Đối với hạn chế về dịch vụ công trực tuyến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì rà soát, khắc phục tình trạng 510 chi bộ trực thuộc chưa đăng ký tài khoản ngân hàng, bảo đảm điều kiện thực hiện thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử.

Việc chấn chỉnh lần này nhằm đưa công tác xử lý văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng đi vào thực chất, bảo đảm chuyển đổi số không dừng lại ở việc đưa văn bản giấy lên hệ thống mà phải thay đổi toàn diện phương thức xử lý công việc, nâng cao hiệu quả điều hành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân./.