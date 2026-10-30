Lâm Đồng chấn chỉnh công tác thẩm định các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thực địa dự án Đường ven biển phía Đông Nam Lâm Đồng

Lĩnh vực thu hút đầu tư tại Lâm Đồng thời gian qua có nhiều khởi sắc, nhưng vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nguyên nhân được bóc tách một phần là do công tác thẩm định còn hạn chế về chất lượng. Nội dung thẩm định hiện tại còn chung chung, chưa xác định rõ thẩm quyền, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Công tác phối hợp, lấy ý kiến thẩm định các sở, ngành, địa phương nhiều thời điểm chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, dẫn đến phải trả hồ sơ, gây chậm trễ trong thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Mới đây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị phải chấn chỉnh ngay thực trạng này. Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, tham mưu công tác trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chủ trương các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Lâm Đồng đã chủ động, tiên phong trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng trăm dự án đầu tư ngoài ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính - cơ quan chủ trì, khẩn trương rà soát trình tự, thủ tục thẩm định, trình phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương các dự án đầu tư ngoài ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng chủ trương, đúng tiến độ.

Đơn vị xây dựng thống nhất biểu mẫu lấy ý kiến thẩm định các sở, ngành, địa phương đối với từng ngành, lĩnh vực, dự án cụ thể, từ đó, làm cơ sở lấy ý kiến thẩm định theo quy định.

Đối với các dự án cần kiểm tra, khảo sát thực tế tại thực địa cần tổ chức đoàn kiểm tra chung, mời đầy đủ thành phần liên quan tham dự, tránh tình trạng cùng một dự án nhưng nhiều ngành cùng tổ chức đoàn kiểm tra.

Sở Tài chính xây dựng báo cáo thẩm định, bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025 và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan. Đối với những dự án thuộc trường hợp phải xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thì thành phần hồ sơ phải đầy đủ theo yêu cầu.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (ngoài cùng bên trái) nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn

Sở Tài chính rà soát, lập cơ sở dữ liệu theo dõi quá trình, kết quả xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Trên cơ sở đó, đơn vị ưu tiên xử lý nhóm dự án có ảnh hưởng, tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng các hoạt động thu hút đầu tư cần thực hiện kịp thời. Trong đó, các dự án đầu tư phát triển các ngành kinh tế động lực, các ngành khai thác thế mạnh của tỉnh, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp… cần được ưu tiên.

Đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thưc hiện tốt công tác phối hợp tham gia lấy ý kiến thẩm định hồ sơ các dự án. Các văn bản trả lời phải đúng thời hạn, có chính kiến rõ ràng, tránh trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm, né tránh, gây ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Trường hợp hồ sơ xin ý kiến thẩm định chưa đáp ứng quy định cần nêu rõ lý do, đề xuất phương hướng xử lý.

Vướng mắc về đất đai là nhóm vấn đề được nhiều dự án ngoài ngân sách đề xuất cần tháo gỡ tại Lâm Đồng. (Ảnh: Lê Phước)

Trường hợp quá thời hạn mà các sở, ban, ngành, địa phương được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định đồng ý với đề xuất của cơ quan lấy ý kiến; đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước phát luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ cần phân công công việc theo dõi, làm đầu mối để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo thẩm định, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Quá trình thực hiện cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cũng như trách nhiệm cá nhân, cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, xử lý. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện cần bảo đảm tinh thần “6 rõ”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Lâm Đồng thu hút được 70 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 176.000 tỷ đồng, tăng 18 dự án so với cùng kỳ năm 2025. Phần lớn các dự án thuộc lĩnh vực khoáng sản, năng lượng. Đây sẽ là những động lực trong phát triển kinh tế - xã hội cho Lâm Đồng trong năm 2026 và giai đoạn tới.