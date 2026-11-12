Lâm Đồng chấn chỉnh công tác khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30/11

Tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại xã Ninh Gia

Theo UBND tỉnh, dù đã đạt một số kết quả, nhưng tiến độ tại nhiều địa phương, đơn vị hiện còn chậm, lúng túng và chưa đồng đều. Đáng chú ý, một số nơi tổ chức chưa bảo đảm thực chất, chỉ định dịch vụ cận lâm sàng chưa phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh chi phí sai quy định và ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Đơn vị y tế tư nhân tham gia khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại xã Ninh Gia

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương rà soát, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được khám sức khỏe trong tháng 11/2026.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện đúng quy trình chuyên môn, không chỉ định dịch vụ không cần thiết nhằm trục lợi; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lập danh sách hoặc xác nhận kết quả khám khống.

Đo huyết áp trong gói khám sức khỏe miễn phí cho người dân xã Ninh Gia

UBND các xã, phường và đặc khu cần khẩn trương rà soát danh sách dân cư, xây dựng lịch khám khoa học, hỗ trợ các nhóm yếu thế và phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng thực chất.