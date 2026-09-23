Lâm Đồng: Cát đỏ đổ xuống tuyến đường du lịch tại Mũi Né

Chiều 23/9, dòng chảy mang theo cát đỏ từ khu vực đồi ven đường chảy mạnh, tràn xuống đường Nguyễn Thông, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một trong những cửa ngõ dẫn ra khu du lịch Mũi Né.

Cát đỏ tràn xuống đường khiến người đi đường bị ngã.

Cát đỏ theo dòng nước đổ xuống mặt đường, tạo thành lớp cát dày khiến mặt đường trơn trượt, lún. Một số xe máy chạy qua khu vực này bị té ngã.

Lực lượng chức năng phường Phú Thủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đặt cảnh báo và hỗ trợ người đi xe máy qua khu vực có dòng nước và cát tràn xuống.

Lực lượng chức năng dọn dẹp và hỗ trợ người dân đi qua khu vực cát đỏ tràn xuống đường.

Sau khi dòng nước ngưng chảy, lực lượng chức năng huy động xe múc cùng nhân lực thu dọn lớp cát đọng trên mặt đường, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Đây không phải lần đầu khu vực này xảy ra tình trạng nước cuốn theo cát đỏ tràn xuống đường. Tháng 9/2024, vị trí này nhiều lần xuất hiện tình trạng trên.

Sau đó, địa phương đã đặt cống thoát nước và thi công các hạng mục nhằm xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, đến nay, dòng nước kèm cát đỏ tiếp tục tái diễn khi có mưa lớn.