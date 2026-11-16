Lâm Đồng cảnh giác thủ đoạn mạo danh cơ quan BHXH để chiếm đoạt tài sản

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho người dân xã Tà Đùng

Lợi dụng chính sách an sinh để tạo lòng tin

Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia là người tự giới thiệu nhân viên cơ quan BHXH, thông báo người nghe thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng BHYT. Để nhận quyền lợi, người dân cần cung cấp thông tin cá nhân, cập nhật hồ sơ hoặc thực hiện một số thao tác trên điện thoại.

Câu chuyện không dừng ở một cuộc gọi thông thường. Theo thông tin cảnh báo của BHXH Việt Nam, thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh tiếp nhận các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, trong đó, người gọi tự xưng là viên chức BHXH, đưa ra thông tin liên quan đến quyền lợi BHYT để hướng dẫn người dân làm thủ tục. Có trường hợp đối tượng còn nêu đúng địa chỉ trụ sở cơ quan BHXH tỉnh nhằm tạo cảm giác tin cậy.

BHXH cơ sở Đinh Văn Lâm Hà tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH tự nguyện cho người dân

Đáng chú ý, các đối tượng thường thúc giục người dân xử lý gấp với lý do nếu chậm trễ sẽ mất quyền lợi. Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu cung cấp ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; gửi đường link, mã QR hoặc tệp cài đặt ứng dụng có đuôi “.apk”. Một số trường hợp còn bị yêu cầu chia sẻ màn hình, cho phép điều khiển điện thoại từ xa.

Đây là những dấu hiệu nguy hiểm bởi chỉ một thao tác thiếu cảnh giác, người dân có thể bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, mất quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản ngân hàng. Việc đối tượng nắm được một số thông tin cá nhân, thậm chí biết địa chỉ cơ quan BHXH, cũng không đủ để chứng minh cuộc gọi là chính thống.

BHXH Việt Nam khẳng định, việc cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu và hoàn trả tiền đóng BHYT cho người đủ điều kiện đều được thực hiện theo quy trình nghiệp vụ của cơ quan BHXH. Người dân không phải chuyển tiền, nộp phí cho người gọi, cài đặt ứng dụng lạ hay cung cấp mã OTP để được giải quyết các quyền lợi này.

Phường Bắc Gia Nghĩa trao tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn

Thông điệp cảnh báo vì vậy rất rõ ràng: không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ; không truy cập đường link, quét mã QR, tải tệp hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi cần sử dụng VssID, VNeID, người dân chỉ tải ứng dụng từ kho chính thức Google Play hoặc App Store.

Chủ động xác minh để không mất tiền, lộ dữ liệu

Tại Lâm Đồng, quá trình chuyển đổi số trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT đang ngày càng mở rộng. Người dân có thể tra cứu thông tin, theo dõi quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách trên ứng dụng VssID và sử dụng CCCD hoặc tài khoản định danh điện tử khi đi khám, chữa bệnh BHYT.

Sự thuận tiện này cũng đòi hỏi người sử dụng phải có kỹ năng nhận diện thông tin giả mạo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài khoản của mình.

Người dân có thể tra cứu thông tin, theo dõi quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm trên ứng dụng VssID và sử dụng CCCD hoặc tài khoản định danh điện tử

Công tác truyền thông chính sách được BHXH tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức, hướng đến từng nhóm đối tượng. Các kênh truyền thông số cũng được duy trì để cung cấp thông tin, tư vấn và giải đáp thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 759.800 người cài đặt ứng dụng VssID. Cơ quan BHXH đã hướng dẫn, hỗ trợ 6.214 lượt người đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng; đồng thời, tiếp nhận, giải đáp 2.641 câu hỏi trên các trang mạng xã hội và 856 lượt phản ánh qua điện thoại.

Những con số này cho thấy nhu cầu tiếp cận thông tin, hỗ trợ chính sách qua môi trường số ngày càng lớn, đồng thời, đặt ra yêu cầu phải giúp người dân phân biệt rõ kênh thông tin chính thức với những tài khoản, số điện thoại mạo danh.

BHXH tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Mới đây, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho đội ngũ viên chức trong toàn hệ thống. Nội dung tập huấn tập trung vào đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, kỹ năng viết tin, bài, tư vấn chính sách và xử lý các tình huống phát sinh. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng tư vấn, giải đáp, giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời và dễ hiểu hơn.

Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng Đặng Hồng Tuấn cho biết, việc ứng dụng công nghệ số giúp người dân tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục thuận lợi hơn, nhưng không có nghĩa mọi cuộc gọi, tin nhắn tự xưng cán bộ BHXH đều đáng tin cậy.

Người dân cần kiểm tra thông tin qua cơ quan BHXH hoặc các kênh được công bố chính thức; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin ngân hàng và không làm theo yêu cầu cài đặt ứng dụng từ người lạ. Cơ quan BHXH sẽ tiếp tục tăng cường truyền thông, hướng dẫn người tham gia nhận diện thủ đoạn giả mạo để chủ động phòng tránh. Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng Đặng Hồng Tuấn

Với người dân, đôi khi sự chủ quan lại bắt đầu từ suy nghĩ đơn giản: người gọi biết họ tên, số căn cước hoặc thông tin tham gia BHYT thì chắc hẳn là cán bộ có thẩm quyền.

Ông Trần Văn Anh, phường Xuân Trường - Đà Lạt chia sẻ: “Nếu có người gọi thông báo được hoàn tiền hoặc cấp thẻ BHYT, tôi sẽ muốn biết đó là chính sách gì và mình có được hưởng hay không. Nhưng nếu họ yêu cầu đọc mã OTP, cung cấp thông tin tài khoản hoặc bấm vào đường link thì tôi sẽ dừng lại, gọi đến cơ quan BHXH để kiểm tra trước”.

Thực tế, không phải ai cũng có đủ kỹ năng nhận biết các thủ đoạn trên, nhất là người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa quen với các ứng dụng số. Vì vậy, bên cạnh việc tự bảo vệ mình, mỗi người nên nhắc nhở cha mẹ, người thân, hàng xóm cảnh giác với những cuộc gọi bất thường; không chuyển tiếp đường link, mã QR chưa được kiểm chứng và không hỗ trợ người lạ thao tác trên điện thoại cá nhân.

Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu mạo danh, người dân cần dừng trao đổi và liên hệ cơ quan BHXH cơ sở gần nhất hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 9068 để xác minh.

Trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ, cần ngắt kết nối mạng, liên hệ ngay ngân hàng qua kênh chính thức để đề nghị bảo vệ tài khoản, đồng thời, trình báo cơ quan Công an gần nhất và thông báo cho cơ quan BHXH để được hỗ trợ.