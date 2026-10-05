Lâm Đồng cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở do mưa lớn

Chính quyền địa phương xã Cát Tiên 2 cùng người dân nỗ lực dọn dẹp bùn đất trên đường dân sinh do mưa lớn ngày 4/10. (Ảnh: Phan Thành)

Chiều 5/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 24 giờ qua (từ 16 giờ ngày 4/10 đến 16 giờ ngày 5/10), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa ghi nhận tại Xuân Hương - Đà Lạt 90 mm, Đinh Trang Thượng 66 mm, Lang Biang - Đà Lạt 66 mm, Phan Dũng 61 mm, Cát Tiên 59 mm, Kiến Đức 56 mm, Gia Hiệp 55 mm và Xuân Trường - Đà Lạt 53 mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, các xã, phường tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Cống ngang đường Phan Đình Phùng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) nhỏ, nước đổ về khi có mưa lớn thường không tiêu thoát kịp gây ngập cục bộ khu vực xung quanh

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền các địa phương đang duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng và những nơi có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án ứng phó, di dời người dân khi cần thiết.

Lực lượng tại chỗ được huy động khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm sạt lở, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng những khu vực nguy hiểm và phân luồng giao thông. Các vị trí được xác định có nguy cơ sạt lở cao sẽ tạm thời cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ ra đường liên thôn trên địa bàn xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Phan Thành)

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai; hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, cầu, ngầm tràn, taluy có dấu hiệu sạt trượt. Người dân ở khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp hoặc dưới chân taluy cần chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kịp thời thông báo, cảnh báo đến người dân và triển khai phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Một số vị trí trên Quốc lộ 27 ngập nặng khoảng 1 giờ đồng hồ, đoạn qua xã Đơn Dương đầu chiều 5/10

Trong ngày 4 và 5/10, thiên tai đã làm 55 căn nhà bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 54 căn bị ngập và một căn bị cây đổ làm hư hỏng. Các địa phương đã di dời 41 hộ dân đến nơi an toàn. Trên địa bàn phường B'Lao, xã Bảo Lâm 2, Cát Tiên 2 nước đã rút từ chiều 4/10, những hộ dân được di dời đã trở về nhà dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.