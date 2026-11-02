Lâm Đồng cảnh báo lừa đảo đưa lao động sang Hàn Quốc theo diện E-8

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có Văn bản số 6756 /SNV-LĐVL&TN cảnh báo về một số đối tượng lừa đảo từ chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thị thực E-8.

Theo Sở Nội vụ, hiện nay, tỉnh Lâm Đồng chỉ triển khai chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS), trên cơ sở bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ Việt Nam & Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc.

Đối với chương trình đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thị thực E-8 thông qua hợp tác trực tiếp giữa chính quyền địa phương 2 nước, tỉnh Lâm Đồng chưa triển khai. Vì vậy, người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký tham gia, tránh nhầm lẫn giữa các chương trình và trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.

Người dân cần thận trọng trước các thông tin tuyển chọn, giới thiệu việc làm theo diện E-8 được đăng tải trên mạng xã hội; không đăng ký qua các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền, không chuyển tiền, đặt cọc hoặc cung cấp giấy tờ, thông tin cá nhân khi chưa xác minh rõ tính hợp pháp của chương trình.

Liên quan vấn đề này, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Sở Nội vụ đã đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường thông tin về hình thức triển khai chương trình E-8, trong đó nêu rõ việc tỉnh chưa thực hiện chương trình theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa chính quyền địa phương 2 nước.

Khi phát hiện thông tin tuyển dụng có dấu hiệu lừa đảo hoặc môi giới trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.