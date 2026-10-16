Lâm Đồng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Theo thông tin cảnh báo thời tiết, chiều tối và đêm 16/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, đặc biệt ở những nơi đất đã bão hòa nước.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Lâm Đồng

Trước đó, trong 2 giờ từ 12h đến 14h ngày 15/10, một số khu vực tại Lâm Đồng ghi nhận mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại Đèo Bảo Lộc là 62mm, Mỹ Đức 57,4mm và Hoài Đức - Lâm Hà 55,8mm.

Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số khu vực ở Lâm Đồng.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trong tỉnh đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tiếp theo kể từ thời điểm phát cảnh báo, lượng mưa tích lũy được dự báo phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Các khu vực cần đặc biệt lưu ý gồm Đạ Tẻh 3, Đinh Văn Lâm Hà, Hòa Ninh, Phúc Thọ Lâm Hà, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đam Rông 1, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hoài Đức, Nam Thành, phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, phường B’Lao, Sơn Điền, Tân Hà Lâm Hà và Trà Tân.

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống xã hội.

Chủ động phòng tránh lốc, sét và mưa lớn cục bộ

Cùng với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, mưa dông tại Nam Bộ và Lâm Đồng còn có khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét hoặc sạt lở khi mưa lớn. Khi có dông sét, nên tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn hoặc gần các công trình, vật thể có nguy cơ bị gió mạnh làm đổ.

Các cơ quan chức năng địa phương cần rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu và khu vực có nguy cơ cao để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.