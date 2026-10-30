Lâm Đồng: Cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong thi hành án hành chính

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Phó Phủ tịch Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Mai Long.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh, sau 5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn khảo sát đã đến 5 xã, phường, cùng cán bộ cơ sở rà soát từng bản án cụ thể để từ đó nhìn nhận các khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án hành chính (THAHC). Đoàn sẽ có báo cáo kết quả khảo sát để UBND tỉnh Lâm Đồng làm căn cứ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác THAHC trên địa bàn.

Cũng theo Thứ trưởng Mai Lương Khôi, qua khảo sát sẽ giúp Bộ Tư pháp tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc để có báo cáo, đề xuất tháo gỡ lên Trung ương, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác THAHC thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Mai Long.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở những kết quả, vướng mắc, kiến nghị đoàn khảo sát đưa ra sẽ tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt trong triển khai THAHC. Về phía Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Lâm Đồng để tháo gỡ các vướng mắc trong thẩm quyền.

Ghi nhận những đóng góp của đoàn công tác, Phó Chủ tịch Lâm Đồng Nguyễn Minh cảm ơn sự chia sẻ, đồng hành của Bộ Tư pháp với tỉnh Lâm Đồng thời gian qua. Đặc biệt chỉ trong thời gian ngắn nhưng đoàn khảo sát đã có được những số liệu chính xác, chỉ ra được tồn tại, vướng mắc, đưa ra kiến nghị cụ thể, rõ ràng.

Ông Nguyễn Minh chỉ đạo UBND cấp xã, các sở, ngành cần nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm trong công tác THAHC và nhanh chóng khắc phục, trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. UBND các xã, phường khẩn trương rà soát từng bản án, xác định rõ trách nhiệm thi hành bản án. Đặc biệt, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp kiểm tra tình hình thi hành các bản án hành chính. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân triển khai chưa hết trách nhiệm trong công tác THAHC…

Phó Chủ tịch Lâm Đồng Nguyễn Minh tiếp thu các ý kiến đoàn công tác đưa ra, chỉ đạo UBND cấp xã khẩn trương rà soát tình hình THAHC. Ảnh: Mai Long.

Liên quan tới công tác phối hợp, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND cấp xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, ngược lại các cơ quan chuyên môn cũng phải phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với chính quyền cấp xã trong THAHC, nhất là các đơn vị như Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai…Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vụ án hành chính chưa thi hành xong…

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, liên quan tới tình hình phân công, chuyển giao và tiếp nhận quyền, nghĩa vụ THAHC thì số lượng các bản án thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện (trước sắp xếp) được phân công, chuyển giao cho UBND, Chủ tịch UBND cấp xã thi hành là 199 bản án; số bản án phát sinh mới thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp xã sau ngày 1/7/2025 là 99 bản án, tổng số là 298 bản án, đến nay đã thi hành xong 83 bản án.

Thành viên Đoàn công tác báo cáo kết quả khảo sát THAHC trên địa bàn Lâm Đồng. Ảnh: Mai Long.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã báo cáo kết quả khảo sát trên địa bàn Lâm Đồng và nêu lên một số kiến nghị, đề xuất. Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy nhiều bản án chưa thi hành xong chủ yếu liên quan tới bồi thường GPMB.

Đại diện TAND tỉnh Lâm Đồng trao đổi với đoàn công tác của Bộ Tư pháp. Ảnh: Mai Long.

Đại diện UBND phường Mũi Né phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Long.

Đoàn khảo sát cũng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tăng cường chỉ đạo về công tác phối hợp trong THAHC, nhất là sự phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai và UBND cấp xã; kiến nghị tỉnh chỉ đạo rà soát lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp để chủ động xử lý nếu cấp sai, hạn chế việc khởi kiện ra toà.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đại diện các sở, ngành, UBND cấp xã đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến THAHC với đoàn khảo sát.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp khảo sát tình hình triển khai THAHC tại 4 tỉnh, thành gồm TP Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và Đắk Lắk. Mục đích khảo sát nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả công tác THAHC của UBND, Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn sau 1 năm triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Qua khảo sát, đoàn công tác tổng hợp những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong công tác THAHC và các đề xuất, kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THAHC ở địa phương, đặc biệt là cấp xã. Trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị, đề xuất của địa phương, kịp thời hướng dẫn hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết.

Trong khuôn khổ khảo sát, Bộ Tư pháp tập trung vào các nội dung như: Tình hình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Tình hình phân công, chuyển giao quyền, nghĩa vụ THAHC của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện cho UBND, Chủ tịch UBND cấp xã thi hành và tình hình tiếp nhận quyền, nghĩa vụ THAHC của UBND, Chủ tịch UBND cấp xã…

Trong chương trình khảo sát, Bộ Tư pháp cũng trao đổi, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về THAHC và việc tổ chức thi hành các bản án hành chính liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thi hành theo nội dung bản án; thời điểm xác định thi hành xong bản án; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác THAHC tại địa phương.