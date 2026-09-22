Lâm Đồng cần bổ sung hơn 103.000 bản sách giáo khoa

Toàn tỉnh có 7.930 học sinh cần được bổ sung sách giáo khoa

Ngày 22/9, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phan Thanh Hải cho biết, số liệu được tổng hợp từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cấp tiểu học có 1.226 học sinh cần bổ sung sách giáo khoa; cấp THCS có 3.620 học sinh và cấp THPT có 3.084 học sinh.

Về số lượng, cấp tiểu học cần 10.819 bản; cấp THCS cần 27.557 bản và cấp THPT cần 65.012 bản.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc rà soát nhằm xác định cụ thể nhu cầu sách giáo khoa còn thiếu tại các cơ sở giáo dục, làm cơ sở để ngành giáo dục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các giải pháp cung ứng, điều phối sách.

Ngành giáo dục địa phương kỳ vọng sẽ sớm có phương án cung ứng, điều phối sách giáo khoa đầy đủ

Ngay sau khi hoàn tất rà soát, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã gửi báo cáo chi tiết đến Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đề xuất phối hợp, hỗ trợ để bảo đảm sách giáo khoa phục vụ việc dạy và học trong năm học 2026 - 2027.