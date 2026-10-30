Lâm Đồng: Cấm phương tiện lưu thông qua điểm sụt lún Quốc lộ 28
Trước diễn biến phức tạp điểm sụt lún, nứt gãy cắt ngang mặt đường Quốc lộ 28 tại Km136+800-Km136+900 khu vực giáp ranh hướng tuyến giữa xã Phúc Thọ-Lâm Hà và xã Tà Đùng, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã ban hành thông báo về phân luồng giao thông trên Quốc lộ 28.
Theo thông báo, từ 18 giờ ngày 30/10, tất cả phương tiện bị cấm lưu thông qua đoạn Km136+800-Km136+900 thuộc xã Phúc Thọ-Lâm Hà, cho đến khi có thông báo mới. Phương tiện lưu thông giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt được hướng dẫn theo hai lộ trình thay thế.
Hướng thứ nhất, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo Quốc lộ 28 đến Km181+560, rẽ vào đường qua Thủy điện Đồng Nai 4, đến đường ĐT.725 tại Km132+000 rồi ra Quốc lộ 20 để đi Đà Lạt và ngược lại.
Hướng thứ hai, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn theo Quốc lộ 28 đến Km257+230, rẽ vào Tỉnh lộ 4B đến Quốc lộ 27 tại Km84+400. Từ đây, phương tiện tiếp tục theo Quốc lộ 27 ra Quốc lộ 20 hoặc đi theo ĐT.722 để đến Đà Lạt và ngược lại.
Sở Xây dựng đề nghị người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Trong quá trình phân luồng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên tuyến. Ủy ban nhân dân các xã Phúc Thọ Lâm Hà và Tà Đùng phối hợp Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 886-Thành Nam bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông 24/24 giờ tại khu vực xảy ra sự cố.
Đồng thời, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo, rào chắn và lập chốt trực kiểm soát giao thông tại khu vực này
Theo báo cáo Sở Xây dựng Lâm Đồng, từ đầu tháng 9/2026 đến ngày 29/10, do ảnh hưởng của thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài liên tục, đoạn tuyến trên xuất hiện tình trạng sụt lún, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Cụ thể, nền và mặt đường tiếp tục sụt lún, vị trí sâu nhất khoảng 35cm. Nhiều vết nứt xuất hiện ở cả ta-luy dương và ta-luy âm, hình thành các cung trượt hướng về phía hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3. Phạm vi cung trượt lớn kéo dài khoảng 170m, rộng 100m. Các vết nứt tiếp tục mở rộng từ 0,5-10cm mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đứt gãy và chia cắt giao thông.
Trước diễn biến trên, các cơ quan chức năng đã thống nhất phương án phân luồng, tổ chức trực chốt giao thông 24/24 giờ, lắp đặt biển báo, rào chắn và lập chốt kiểm soát tại khu vực sự cố nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lam-dong-cam-phuong-tien-luu-thong-qua-diem-sut-lun-quoc-lo-28-post999085.html