Lâm Đồng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp 'thắp lửa vươn xa'
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tin tưởng, với bản lĩnh và tinh thần đổi mới sáng tạo của doanh nhân, doanh nghiệp Lâm Đồng, cùng không gian phát triển mới và sự đồng hành của địa phương, cộng đồng doanh nghiệp sẽ phát triển, vươn xa.
Tối 13/10, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, với tinh thần “kết nối, tri ân, tôn vinh” và thông điệp “Thắp lửa vươn xa: Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp vươn xa”.
Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Hồ Văn Mười gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Đồng thời, bày tỏ trân trọng những nỗ lực của các doanh nhân, doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, giữ việc làm, mở rộng đầu tư và thị trường mới; góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.
Chín tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng tăng hơn 8,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 84 nghìn tỷ đồng, tăng 12%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán Trung ương giao, bằng 75,6% dự toán địa phương… Kết quả đó có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của doanh nhân, doanh nghiệp tại địa phương.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng lớn, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, chăm lo người lao động và tạo giá trị bền vững cho địa phương. Khi trách nhiệm được chia sẻ, quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp mới trở thành nền tảng phát triển lâu dài.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cam kết, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để kiến tạo tương lai, “thắp lửa vươn xa” và lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp để cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng chí tin tưởng, mỗi bước tiến của doanh nghiệp sẽ đem lại cuộc sống tốt hơn cho người lao động và niềm tự hào cho quê hương.
Theo thống kê, đến tháng 9/2026, Lâm Đồng có khoảng 31 nghìn doanh nghiệp hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 320 nghìn tỷ đồng.
Thời gian qua, tỉnh đã tập trung gỡ khó cho 177/365 dự án ngoài ngân sách tồn đọng, với tổng vốn đầu tư hơn 200 nghìn tỷ đồng.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định mục tiêu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng năng động của khu vực, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân phấn đấu đạt từ 10-10,5%/năm; đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 33 nghìn doanh nghiệp hoạt động, đóng góp khoảng 78% GRDP.
Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng biểu dương, tôn vinh các doanh nhân được tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026” và 25 doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tiêu biểu trong hành trình phát triển địa phương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lam-dong-cam-ket-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-thap-lua-vuon-xa-post995056.html