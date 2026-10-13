Lâm Đồng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp 'thắp lửa vươn xa'

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tối 13/10, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, với tinh thần “kết nối, tri ân, tôn vinh” và thông điệp “Thắp lửa vươn xa: Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp vươn xa”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (bên phải) chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Hồ Văn Mười gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Đồng thời, bày tỏ trân trọng những nỗ lực của các doanh nhân, doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, giữ việc làm, mở rộng đầu tư và thị trường mới; góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Hồ Văn Mười gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chín tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng tăng hơn 8,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 84 nghìn tỷ đồng, tăng 12%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán Trung ương giao, bằng 75,6% dự toán địa phương… Kết quả đó có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của doanh nhân, doanh nghiệp tại địa phương.

Đại biểu và doanh nhân tham dự chương trình. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng lớn, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, chăm lo người lao động và tạo giá trị bền vững cho địa phương. Khi trách nhiệm được chia sẻ, quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp mới trở thành nền tảng phát triển lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cam kết, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để kiến tạo tương lai, “thắp lửa vươn xa” và lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp để cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng chí tin tưởng, mỗi bước tiến của doanh nghiệp sẽ đem lại cuộc sống tốt hơn cho người lao động và niềm tự hào cho quê hương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười tôn vinh hai doanh nhân được trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. (Ảnh: BẢO VĂN)

Theo thống kê, đến tháng 9/2026, Lâm Đồng có khoảng 31 nghìn doanh nghiệp hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 320 nghìn tỷ đồng.

Quang cảnh chương trình. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung gỡ khó cho 177/365 dự án ngoài ngân sách tồn đọng, với tổng vốn đầu tư hơn 200 nghìn tỷ đồng.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen của Chủ tịch VCCI tặng các doanh nhân tiêu biểu. (Ảnh: BẢO VĂN)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định mục tiêu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng năng động của khu vực, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân phấn đấu đạt từ 10-10,5%/năm; đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 33 nghìn doanh nghiệp hoạt động, đóng góp khoảng 78% GRDP.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, VCCI và Hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện nghi thức "Thắp lửa vươn xa: Cam kết đồng hành, kiến tạo tương lai". (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng biểu dương, tôn vinh các doanh nhân được tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026” và 25 doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tiêu biểu trong hành trình phát triển địa phương.