Lâm Đồng cấm đường qua điểm sụt lún trên Quốc lộ 28

Lực lượng chức năng khắc phục điểm sụt lún trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà

Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa ban hành Thông báo về phân luồng giao thông trên Quốc lộ 28.

Theo đó, từ 18 giờ ngày 30/10, tất cả phương tiện bị cấm lưu thông qua đoạn Km136+800 - Km136+900, thuộc xã Phúc Thọ - Lâm Hà, cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định được đưa ra do tình trạng sụt lún, nứt gãy tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp sau thời gian mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 9/2026.

Ta luy dương khu vực sụt lún trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà đang xuất hiện nhiều vết nứt lớn dần

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, nền và mặt đường tiếp tục sụt lún, vị trí sâu nhất khoảng 35 cm. Nhiều vết nứt xuất hiện ở cả taluy dương và taluy âm, hình thành các cung trượt hướng về phía hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3.

Phạm vi cung trượt lớn kéo dài khoảng 170 m, rộng 100 m. Các vết nứt tiếp tục mở rộng từ 0,5 - 10 cm mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đứt gãy và chia cắt giao thông.

Trước diễn biến này, lực lượng chức năng đã tổ chức trực gác, theo dõi hiện trạng và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Theo thông báo của Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan sẽ bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng 24/24 giờ, lắp đặt biển báo, rào chắn và lập chốt kiểm soát tại khu vực sự cố.

Vết nứt lớn bên lề Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Trong thời gian cấm đường, phương tiện giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt có thể lựa chọn hai lộ trình thay thế.

Hướng thứ nhất, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo Quốc lộ 28 đến Km181+560, rẽ vào đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, đến đường ĐT.725 tại Km132+000 rồi ra Quốc lộ 20 để đi Đà Lạt và ngược lại.

Hướng thứ hai, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn theo Quốc lộ 28 đến Km257+230, rẽ vào Tỉnh lộ 4B đến Quốc lộ 27 tại Km84+400. Từ đây, phương tiện tiếp tục theo Quốc lộ 27 ra Quốc lộ 20 hoặc đi theo ĐT.722 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Các vết nứt phía ta luy âm khu vực sụt lún trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà đang lớn dần

Sở Xây dựng đề nghị người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Hướng di chuyển giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt khi cấm lưu thông qua Quốc lộ 28, đoạn Km136+800 - Km136+900, thuộc xã Phúc Thọ - Lâm Hà