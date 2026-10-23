Lâm Đồng: Cải thiện cơ sở vật chất tại điểm trường Liêng Srôn

Điểm trường tiểu học Liêng Srônh tại xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng cách trường chính đến 58 km và trước đây chỉ có 5 lớp học tạm dựng bằng gỗ, lợp tôn. Nơi đây không có nhà vệ sinh, nước sạch hay điện lưới.

Điều kiện thời tiết càng khiến việc dạy và học thêm nhiều trở ngại, đặc biệt khi mùa mưa đến, đường vào điểm trường lầy lội, trơn trượt. Cũng vì vậy, việc duy trì sĩ số và thu hút giáo viên gắn bó lâu dài trở thành bài toán khó.

Thấu hiểu những thiếu thốn này, trong hành trình Home Love 2026, Home Credit Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng và địa phương triển khai dự án cải thiện cơ sở vật chất tại điểm trường Liêng Srônh.

Công trình mới không chỉ thay đổi diện mạo của điểm trường mà còn góp phần tạo nên một môi trường học tập ổn định.

Qua chương trình, Home Credit Việt Nam đã đóng góp 600 triệu đồng để xây mới hai trong số những phòng học có nhà vệ sinh khép kín, thay thế hoàn toàn các lớp học tạm tại điểm trường Liêng Srônh. Chuyến xe Home Love cũng mang đến 174 phần quà học tập gồm ba lô, vở, bút bi và hộp màu, cùng một thư viện sách mới từ sự chung tay đóng góp của nhân viên Home Credit.

Công trình mới không chỉ thay đổi diện mạo của điểm trường mà còn góp phần tạo nên một môi trường học tập ổn định, nơi các em có thể học tập, vui chơi và phát triển trong điều kiện tốt hơn. Theo dõi hành trình Home Love trao tặng công trình ý nghĩa tại điểm trường Liêng Srônh tại đây .

Không gian trường học mới khang trang hơn góp phần mang đến môi trường học tập, vui chơi an toàn và ổn định hơn cho các em học sinh.

Cô Kim Thị Thảo, phụ trách lớp 5A5, cho biết trước đây các lớp học chủ yếu được dựng bằng ván, nền đất, mái tôn nên nóng bức, trong khi đường vào điểm trường xa và khó đi. Học sinh còn thiếu sách vở, đồ dùng học tập; nhiều em người Mông cũng gặp trở ngại khi tiếp cận tiếng phổ thông. Với ngôi trường mới khang trang hơn, chắc chắn các em sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, thầy cô cũng thuận lợi hơn trong giảng dạy.

Bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các mạnh thường quân, ông Ndu Ha Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đam Rông 2, nhấn mạnh đây là niềm ao ước của bao thế hệ phụ huynh và học sinh tại cụm dân cư 179 suốt gần 20 năm qua.

Điểm trường Liêng Srônh là một phần trong hành trình Home Love, sáng kiến đầu tư cộng đồng của Home Credit Việt Nam tập trung vào giáo dục và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với thông điệp “Trợ lực cho em vững bước đến trường”, doanh nghiệp kỳ vọng có thể trở thành người bạn sát cánh, tiếp sức cho các em trên hành trình tri thức.

Ông Phạm Ngọc Khang, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo ESG Home Credit Việt Nam, cho biết doanh nghiệp hướng đến cách tiếp cận có hệ thống và dài hạn trong đầu tư cộng đồng, tập trung vào những nhu cầu thiết thực như giáo dục và cải thiện điều kiện học tập.

Trong 3 năm qua, các hoạt động xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất trường học là một phần trong nỗ lực đó, nhằm tạo ra những giá trị thiết thực và bền vững hơn cho cộng đồng. Doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình Ánh sáng học đường của Quỹ Hy Vọng, góp phần cải thiện điều kiện giáo dục tại nhiều địa phương như Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Gia Lai và khu vực Bạc Liêu trước đây, nay thuộc tỉnh Cà Mau.