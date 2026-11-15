Lâm Đồng: 'Bùng cháy' đêm khai hội âm nhạc quốc tế Lang Biang tại Đà Lạt

Quang cảnh đêm khai mạc Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026, với chủ đề “Đà Lạt-Hội tụ và thăng hoa”. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chương trình quy tụ các ban nhạc trong nước và quốc tế, mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết nối âm nhạc truyền thống Tây Nguyên với những dòng chảy âm nhạc đương đại thế giới.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đà Lạt là vùng đất có cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, khí hậu ôn hòa, con người thân thiện và giàu bản sắc văn hóa. Âm nhạc nơi đây là sự giao thoa giữa những thanh âm mộc mạc của núi rừng, tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, các làn điệu dân ca truyền thống và những sáng tác đương đại.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 là một trong những chương trình nhằm cụ thể hóa những cam kết của Đà Lạt khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. (Ảnh: BẢO VĂN)

Việc Đà Lạt gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc là niềm tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với tỉnh Lâm Đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và đưa âm nhạc trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Hàng nghìn khán giả đến với Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí nhấn mạnh, Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 là một trong những chương trình trọng điểm, nhằm cụ thể hóa những cam kết của Đà Lạt khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối và sáng tạo âm nhạc giữa Lâm Đồng với bạn bè trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tri ân các ban nhạc và Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh tham gia Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm triển khai các nhiệm vụ phát triển Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO; tăng cường hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia hệ sinh thái sáng tạo âm nhạc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Lâm Đồng Band cùng các nghệ nhân dân gian và học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Lâm Đồng mang đến tiết mục mở màn sôi động. (Ảnh: BẢO VĂN)

Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 quy tụ các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Cuba, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Hoa Kỳ và Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa truyền thống của Lâm Đồng và Tây Nguyên, cùng các công nghệ trình diễn hiện đại, hứa hẹn mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc.

Các tiết mục sôi động của Lâm Đồng Band. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ngay sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật mở màn bằng những thanh âm đậm chất đại ngàn. Lâm Đồng Band cùng các nghệ nhân dân gian và 300 học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Lâm Đồng mang đến các tiết mục “Vui buôn làng”, “Tuyền Lâm em” và mashup “Tít lau ra-Ngọn lửa cao nguyên-Bài ca quê hương”.

Những điệu xoang truyền thống hòa cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật sắc màu. (Ảnh: BẢO VĂN)

Những điệu xoang truyền thống hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc. Đặc biệt, sự tham gia của các nghệ nhân và học sinh được truyền dạy, hướng dẫn trình diễn văn hóa dân tộc đã góp phần lan tỏa tình yêu, ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Không khí đêm hội tiếp tục được khuấy động với phần trình diễn rực lửa của Meteora Band. (Ảnh: BẢO VĂN)

Không khí đêm hội tiếp tục được khuấy động với phần trình diễn rực lửa của Meteora Band đến từ Hoa Kỳ. Với phong cách rock mạnh mẽ, ban nhạc đưa khán giả đến gần hơn với những giai điệu sôi động qua các tác phẩm, như Papercut, Faint, What I've Done, Numb, In the End…

Các tiết mục trình diễn bùng cháy của Meteora Band. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tiếp nối chương trình, Horizon Band đến từ Pháp mang đến sắc màu âm nhạc Pop, Jazz và Funky trẻ trung, lãng mạn. Qua phần trình diễn của năm thành viên với giọng hát, guitar, bass, trống và saxophone, ban nhạc thể hiện nhiều ca khúc quốc tế như Dance the Night Away, Smooth, Yellow, Bamboleo, Viva La Vida…

Horizon Band đến từ Pháp mang đến sắc màu âm nhạc Pop, Jazz và Funky trẻ trung, lãng mạn. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trò chuyện tại đêm diễn, các nghệ sĩ Pháp bày tỏ niềm vui, sự hào hứng khi được đến Việt Nam biểu diễn tại một sự kiện giàu ý nghĩa, đồng thời ấn tượng trước cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu trong lành và sự thân thiện của con người Đà Lạt. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ quốc tế giới thiệu âm nhạc của mình, giao lưu và chia sẻ những trải nghiệm văn hóa với công chúng địa phương.

Các nghệ sĩ của Horizon Band bày tỏ niềm vui khi được đến Việt Nam biểu diễn tại một sự kiện giàu ý nghĩa và ấn tượng trước thiên nhiên, khí hậu và sự thân thiện của người Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Khép lại đêm khai hội là màn trình diễn bùng cháy của Ngũ Cung Band, ban nhạc rock Việt Nam nổi tiếng với phong cách Progressive Rock, Hard Rock kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian và văn hóa truyền thống.

Màn trình diễn bùng cháy của Ngũ Cung Band. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ngũ Cung Band mang đến đêm khai hội các ca khúc: Đón em trở về, Cướp vợ người Mông, Yêu, Cô đôi Thượng Ngàn và Người ở đừng về. Ngũ Cung mang đến những sắc thái âm nhạc mạnh mẽ, cá tính, giàu âm hưởng văn hóa Việt Nam.

Ngũ Cung mang đến những sắc thái âm nhạc mạnh mẽ, cá tính, giàu âm hưởng văn hóa Việt Nam. (Ảnh: BẢO VĂN)

Sự tiếp nối giữa các ban nhạc Lâm Đồng, Hoa Kỳ, Pháp và Việt Nam đã tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng, nơi những thanh âm truyền thống gặp gỡ các xu hướng nghệ thuật hiện đại. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tiếp cận nhiều thể loại âm nhạc, đồng thời cảm nhận rõ hơn giá trị của giao lưu văn hóa trong đời sống đương đại.

Khán giả tại Quảng trường Lâm Viên hòa trong đêm khai mạc Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất Lâm Đồng giàu bản sắc, thân thiện, năng động đến bạn bè quốc tế; từng bước hình thành những sản phẩm du lịch âm nhạc đặc trưng, tạo thêm động lực phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất Lâm Đồng giàu bản sắc, thân thiện, năng động đến bạn bè quốc tế. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đêm khai mạc Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 với “Rock và Fusion quốc tế”. Theo kế hoạch, tối 15/11, tại Quảng trường Lâm Viên-Đà Lạt diễn ra “đêm giao thoa văn hóa”, với sự tham gia của Âu Cơ Band, Cuba Swing, JOON&GRC và ART1ST Band.