Lâm Đồng: Bốn ngư dân trên tàu cá bị chìm đã được cứu sống

Sáng 23/10, ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng - xác nhận, 4 ngư dân mất tích sau khi tàu cá BTh 80712TS bị chìm, đã được một tàu cá của ngư dân Cần Thơ cứu vớt. Khi được tìm thấy, cả 4 người đang lênh đênh trên một chiếc thuyền thúng. Hiện tàu cá đang đưa 4 ngư dân bị nạn về cảng Trần Đề (Sóc Trăng cũ – nay là TP Cần Thơ).

Tàu cá BTh 80712TS bị chìm, 4 ngư dân lên thuyền thúng và đã được tàu cá Cần Thơ cứu giúp.

Theo Đồn Biên phòng Mũi Né, tàu cá CT 00787 đã phát hiện và cứu 4 ngư dân vào rạng sáng 21/10 và hiện đang đưa 4 ngư dân bị nạn về cảng Trần Đề. Dự kiến chiều nay, 23/10, 4 ngư dân này sẽ vào đến cảng. Sức khỏe 4 thuyền viên ổn định.

Trước đó, tàu cá BTh 80712TS của ngư dân Mũi Né bị chìm trên biển cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý. Tàu cá BTh 80712TS do ông N.V.H (SN 1982, ở phường Mũi Né) làm thuyền trưởng. Trên tàu có tổng cộng 4 ngư dân, xuất bến đi khai thác hải sản lúc 2h ngày 19/10.

Chiều 21/10, tàu Hải Dương 79 trong quá trình làm nhiệm vụ trên biển đã phát hiện tàu cá BTh 80712TS bị chìm, chỉ có phần mũi tàu nổi trên mặt nước, không có người xung quanh.

Người nhà của chủ tàu cá cho biết, khi ra khơi, tàu cá có mang theo một thuyền thúng. Rất may, chính phương tiện thuyền thúng mang theo đã cứu sống cả 4 ngư dân.

Hiện UBND phường Mũi Né đang khẩn trương liên hệ, phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, nắm tình hình sức khỏe, tổ chức hỗ trợ đưa các ngư dân về địa phương trong thời gian sớm nhất.