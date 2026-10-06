Lâm Đồng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho lãnh đạo cấp xã

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng Nguyễn Minh Tân phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng là cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng ủy, UBND các xã, phường, đặc khu; chuyên viên phụ trách tham mưu công tác tín ngưỡng, tôn giáo các địa phương.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng Nguyễn Minh Tân cho biết, sau khi sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với số lượng cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đông và tín đồ là người dân tộc thiểu số sinh sống, sinh hoạt tôn giáo ở nhiều địa bàn, trong đó có khu vực biên giới.

Đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tân, hiện toàn tỉnh có 312 cơ sở tín, 24 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận đang hoạt động với khoảng 1,5 triệu tín đồ, chiếm khoảng 42% dân số toàn tỉnh và 3.347 chức sắc, 6.296 chức việc với 1.151 cơ sở tôn giáo, 4 cơ sở đào tạo tôn giáo.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh được các cấp, ngành quan tâm triển khai. Các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng, đúng quy định pháp luật được giải quyết kịp thời; các tổ chức, chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo hoạt động ổn định, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại một số địa phương vẫn còn khó khăn, hạn chế. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình và tham mưu xử lý một số vấn đề phát sinh có nơi lúng túng, xử lý chưa kịp thời; đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp tham mưu có nơi chưa được bồi dưỡng chuyên sâu, thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Do đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cấp xã nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày (6 và 7/10), các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo; kinh nghiệm phát hiện, đấu tranh, giải quyết các vụ việc phức tạp.

Lớp bồi dưỡng cũng tập trung vào công tác vận động tổ chức, tín đồ tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời dành thời gian trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xử lý những tình huống thường gặp trong thực tiễn và giải đáp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng