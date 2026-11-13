Lâm Đồng bồi dưỡng kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng (bên trái); Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên phải) tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Hoàng Mạnh Thắng, Báo cáo viên Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị còn có thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, Tổ Thư ký, Tổ Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 và đội ngũ làm công tác dư luận xã hội tại các tổ chức Đảng trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kỹ năng, phương pháp điều tra, khảo sát, nắm bắt thông tin dư luận xã hội.

Nội dung tập huấn tập trung nhận diện phương thức, thủ đoạn chống phá trên không gian mạng; cập nhật phương pháp triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và trách nhiệm của các lực lượng tham gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu cũng được trang bị kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên không gian mạng, từ lựa chọn chủ đề, xây dựng nội dung đến sử dụng luận cứ, nguồn thông tin chính thống.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, báo cáo viên Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại hội nghị

Đối với công tác dư luận xã hội, trọng tâm là phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, dự báo diễn biến tư tưởng và tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề nổi lên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lê Thị Hải Duyên nhấn mạnh sự phát triển của internet, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị sử dụng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, kết hợp thông tin thật và giả, cắt ghép, xuyên tạc nhằm tác động đến nhận thức, tư tưởng của Nhân dân.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Yêu cầu đặt ra là phải chủ động nắm tình hình, nhận diện đúng vấn đề, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là cơ bản, lâu dài, đấu tranh phản bác là quan trọng, thường xuyên, không để bị động trước những vấn đề phát sinh.

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lê Thị Hải Duyên đề nghị Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, Tổ Thư ký và Tổ Cộng tác viên thông qua tập huấn để củng cố phương thức phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, kịp thời phát hiện, tham mưu đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Đội ngũ làm công tác dư luận xã hội cần sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; phản ánh thông tin khách quan, trung thực, có kiểm chứng, kịp thời và đúng quy định để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu nội dung tập huấn, chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Các báo cáo viên tập trung truyền đạt những vấn đề mới, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng có tính ứng dụng cao, giúp đội ngũ cán bộ vận dụng ngay vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.