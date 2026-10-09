Lâm Đồng bổ sung hơn 90 tỷ đồng thực hiện công tác khám sức khỏe

Lâm Đồng đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn

Trong đó, hơn 75,2 tỷ đồng phục vụ công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; 15 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo Nghị quyết số 25/2026 của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn, phạm vi và nội dung khám; phối hợp với các địa phương rà soát, phân loại đối tượng, xác định trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả, trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Các cơ sở y tế công lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng và quy định pháp luật.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, xác định chính xác đối tượng thụ hưởng, sử dụng kinh phí đúng mục đích, không trùng lặp đối tượng và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Các địa phương phải báo cáo tình hình sử dụng kinh phí chậm nhất ngày 1/12/2026 để tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp với nhu cầu thực tế.

Việc phân bổ kinh phí nhằm tạo điều kiện triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.