Lâm Đồng bổ nhiệm 124 chính trị viên ban CHQS cấp xã

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị tại Trung đoàn 40; Đại tá Nguyễn Văn Sơn Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị tại sở chỉ huy Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh công bố, trao quyết định bổ nhiệm 124 đồng chí giữ chức vụ chính trị viên, 10 đồng chí giữ chức vụ chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã; đồng thời công bố quyết định miễn nhiệm chức danh chính trị viên ban CHQS cấp xã đối với 128 đồng chí là bí thư đảng ủy xã, phường.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, chức trách, nhiệm vụ; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm chính trị viên ban CHQS cấp xã.

Đối với đội ngũ chính trị viên ban CHQS cấp xã, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu chủ động nghiên cứu, nắm chắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị; chú trọng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với người chỉ huy, các cơ quan, đoàn thể địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, mỗi cán bộ cần phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực, tinh thần trách nhiệm; chủ động khắc phục khó khăn, giữ vững đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện.