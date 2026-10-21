Lâm Đồng bổ nhiệm 124 chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chủ trì lễ công bố quyết định tại Trung đoàn Bộ binh 40

Việc công bố được thực hiện tại 3 điểm, gồm trung tâm Sở chỉ huy, Trung đoàn Bộ binh 40 và Trung đoàn Bộ binh 812.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chủ trì lễ công bố quyết định tại Trung đoàn Bộ binh 40. Tại khu vực trung tâm Sở chỉ huy, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm Sở chỉ huy

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bố trí sĩ quan quân đội đảm nhiệm chức danh CTV ban CHQS cấp xã, đồng thời sắp xếp chỉ huy trưởng, CTV ban CHQS cấp xã không phải là người địa phương, hội nghị đã công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ đối với các đồng chí thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao quyết định miễn nhiệm chức vụ CTV ban CHQS cấp xã đối với các đồng chí là bí thư đảng ủy xã, phường

Đợt này, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh công bố quyết định của UBND tỉnh miễn nhiệm chức vụ CTV ban CHQS cấp xã đối với 124 đồng chí là bí thư đảng ủy xã, phường, đặc khu. Công bố quyết định của Bộ tư lệnh Quân khu 7 về việc điều động bổ nhiệm cán bộ đối với 134 đồng chí.

Đồng chí Bùi Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao quyết định miễn nhiệm chức vụ CTV ban CHQS cấp xã đối với các đồng chí là bí thư đảng ủy xã, phường

Trong đó có 124 đồng chí sĩ quan thường trực giữ chức CTV ban CHQS cấp xã, phường, đặc khu. Các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ đợt này sẽ góp phần quan trọng trong việc kiện toàn đội ngũ cán bộ ban CHQS cấp xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng yêu cầu các cán bộ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, chức trách, nhiệm vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trao quyết định miễn nhiệm chức danh chính trị viên Ban CHQS cấp xã

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng ổn định công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trao 27 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm về ban CHQS các xã

Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quyết định cho các đồng chí CTV ban CHQS các xã, phường

Đại tá Trương Ngọc Trường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao các quyết định CTV ban CHQS các xã, phường

Đại tá Lê Trúc Lâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao các quyết định CTV ban CHQS các xã, phường