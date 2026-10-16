Lâm Đồng biểu dương vợ chồng tặng 4.000 cành hoa cúc trắng tri ân liệt sĩ

Đoàn gồm bà Trần Diệp Mỹ Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; bà Nguyễn Thị Cẩm Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt và bà Phạm Thị Phương Thảo, phu nhân đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Bà Trần Diệp Mỹ Dung tặng quà của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho gia đình anh Định

Do vợ chồng anh Định chưa trở về Đà Lạt sau chuyến đi TP Hồ Chí Minh, đoàn đã đến thăm mẹ và em trai anh tại nhà riêng.

Chia sẻ tại buổi thăm hỏi, bà Trần Diệp Mỹ Dung cho biết, qua thông tin trên báo chí, lãnh đạo Tỉnh ủy và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng rất xúc động trước tấm lòng của vợ chồng anh Định và chị Lê Thị Thu Ngọc. Nghĩa cử này không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn là việc làm ý nghĩa để tuổi trẻ địa phương học tập, lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo phường Lang Biang - Đà Lạt, bà Nguyễn Thị Cẩm Giang bày tỏ niềm tự hào khi địa phương có những công dân âm thầm làm việc nghĩa, dành những đóa hoa trắng tinh khôi tri ân các anh hùng liệt sĩ. Theo bà, hành động ấy góp phần lan tỏa truyền thống đền ơn đáp nghĩa, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng những hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo phường Lang Biang - Đà Lạt tặng quà cho gia đình anh Định

Bà Phạm Thị Phương Thảo cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm rất xúc động khi đọc thông tin về việc vợ chồng anh Định tự tay chuẩn bị hàng ngàn cành hoa, vận chuyển từ Đà Lạt xuống TP Hồ Chí Minh để trao tặng miễn phí cho người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ.

Do Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bận công tác, bà Phương Thảo thay mặt chồng đến thăm hỏi, gửi lời cảm ơn và trao tặng gia đình anh Định món quà riêng của Bí thư Tỉnh ủy

“Đây là nghĩa cử rất cao đẹp, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của người dân Lâm Đồng đối với những người đã hi sinh vì độc lập của đất nước”, bà Phạm Thị Phương Thảo chia sẻ.

Xúc động trước sự quan tâm của đoàn, bà Nguyễn Thị Tần (68 tuổi), mẹ anh Định cho biết, gia đình bất ngờ khi đón tiếp các vị khách. Quê bà ở thôn Thái Long, xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa; chồng bà từng là bộ đội tham gia chiến đấu tại Campuchia, còn bà là thanh niên xung phong. Những năm tháng gắn bó với lực lượng cách mạng khiến bà càng trân trọng những việc làm hướng về người có công với đất nước.

Vợ chồng anh Định, chị Ngọc đến Đà Lạt lập nghiệp khoảng 6 năm nay. Từ việc thuê nhà ở, thuê đất trồng hoa, anh chị từng bước phát triển công việc thu mua hoa cúc, cung ứng cho nhiều tỉnh, thành. Theo bà Tần, trong đợt lũ lụt nghiêm trọng năm 2025, vợ chồng con trai bà đã ba lần mua nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn, đồng thời vận động thêm các nhà hảo tâm, tự lái xe tải chở hàng ra miền Trung hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Những việc làm nghĩa tình của con trai và con dâu khiến bà rất tự hào.

Đoàn công tác thăm hỏi gia đình anh Định

Đại diện các đơn vị cho biết, khi vợ chồng anh Định trở về Đà Lạt, Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng sẽ trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và phường Lang Biang - Đà Lạt cũng sẽ có hình thức biểu dương vợ chồng anh vì nghĩa cử cao đẹp.

Trước đó, sáng 14/10, tại Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, 4.000 cành hoa cúc trắng do vợ chồng anh Trần Văn Định và chị Lê Thị Thu Ngọc gửi tặng đã được trao miễn phí cho người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ.

Vợ chồng anh Trần Văn Định có mặt trong lễ viếng và đưa tiễn 731 anh hùng liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng

Biết tin TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, vợ chồng anh Định đã thu hoạch hoa cúc từ vườn nhà, chia thành 800 bó, mỗi bó 5 cành, đóng thùng cẩn thận rồi thuê xe vận chuyển từ Đà Lạt xuống TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ số hoa được bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh để phát miễn phí tại buổi lễ.

Hoa từ vườn của gia đình anh Định trước lúc thu hoạch và bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh để phát miễn phí cho người dân dự lễ sáng 14/10

Từ những cành hoa trắng giản dị, vợ chồng anh Định gửi gắm lòng biết ơn đến những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, góp phần lan tỏa đạo lý tri ân bằng hành động thiết thực.

Hoa cúc trắng được phát cho người dân TP HCM để tiễn đưa 731 anh hùng liệt sĩ sáng 14/10. (Ảnh: Lê Bin)