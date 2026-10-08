Lâm Đồng biểu dương doanh nghiệp, người lao động tiêu biểu năm 2026
Chiều 8/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị biểu dương “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” và “Người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp” năm 2026.
Các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự.
Tại hội nghị, các đại biểu cùng chia sẻ những cách làm hiệu quả trong cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất, thu nhập; xây dựng thỏa ước lao động tập thể, phát huy vai trò công đoàn và thúc đẩy các phong trào thi đua trong doanh nghiệp.
Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn, đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động.
Đơn vị cần chủ động nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc và tâm tư, nguyện vọng của người lao động; tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể.
Đồng thời, đổi mới các phong trào thi đua, gắn hoạt động công đoàn với nâng cao năng suất lao động, chất lượng việc làm và thu nhập của người lao động.
Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định, tôn trọng người lao động; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động; chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng và tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực, sáng kiến.
Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao giấy chứng nhận biểu dương 20 doanh nghiệp và 5 người lao động tiêu biểu, tặng Bằng khen cho 4 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, 15 người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp năm 2026.
Ban Tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” cho 11 cá nhân; Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. LĐLĐ tỉnh cũng trao giải các cuộc thi do LĐLĐ tỉnh tổ chức trong năm 2026.
Hội nghị nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, sản xuất, kinh doanh hiệu quả; đồng thời, biểu dương những người lao động có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đóng góp tích cực cho doanh nghiệp. Qua đó, góp phần lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-bieu-duong-doanh-nghiep-nguoi-lao-dong-tieu-bieu-nam-2026-468390.html