Lâm Đồng biểu dương doanh nghiệp, người lao động tiêu biểu năm 2026

Hội nghị biểu dương “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” và “Người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp” năm 2026

Các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự.

Đồng chí Phạm Thị Phúc (bên trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự

Tại hội nghị, các đại biểu cùng chia sẻ những cách làm hiệu quả trong cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất, thu nhập; xây dựng thỏa ước lao động tập thể, phát huy vai trò công đoàn và thúc đẩy các phong trào thi đua trong doanh nghiệp.

Đồng chí Thái Thu Xương (bên phải), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn, đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động.

Đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Đơn vị cần chủ động nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc và tâm tư, nguyện vọng của người lao động; tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể.

Đồng thời, đổi mới các phong trào thi đua, gắn hoạt động công đoàn với nâng cao năng suất lao động, chất lượng việc làm và thu nhập của người lao động.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2026

Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định, tôn trọng người lao động; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động; chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng và tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực, sáng kiến.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2026

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao giấy chứng nhận biểu dương 20 doanh nghiệp và 5 người lao động tiêu biểu, tặng Bằng khen cho 4 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, 15 người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp năm 2026.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác

Ban Tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” cho 11 cá nhân; Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. LĐLĐ tỉnh cũng trao giải các cuộc thi do LĐLĐ tỉnh tổ chức trong năm 2026.

Các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu

Hội nghị nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, sản xuất, kinh doanh hiệu quả; đồng thời, biểu dương những người lao động có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đóng góp tích cực cho doanh nghiệp. Qua đó, góp phần lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống công đoàn

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho "Người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp" năm 2026