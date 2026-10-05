Lâm Đồng biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị Biểu dương và đánh giá các mô hình học tập tiêu biểu năm 2026

Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Qua 5 năm triển khai, phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào chiều sâu, với sự tham gia của các cấp, các ngành và Nhân dân.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng đánh giá phong trào học tập nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ cơ sở

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 614.900 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, chiếm hơn 73%; 2.584 cộng đồng học tập, đạt hơn 95%; 1.920 đơn vị học tập, đạt trên 85%. Tỷ lệ công dân đạt danh hiệu Công dân học tập đạt 52,25%.

Cùng với đó, các cấp Hội đã vận động hơn 452 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học, Khuyến tài; trao gần 596.200 suất học bổng, với tổng kinh phí 258 tỷ đồng; khen thưởng gần 540.000 học sinh với số tiền 158 tỷ đồng.

Anh Dong Dor Sinh tham luận về mô hình Cộng đồng học tập tại thôn Ka Ming, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và duy trì các mô hình học tập tại nhà trường, gia đình, dòng họ, cộng đồng và xã hội; gắn xây dựng đơn vị học tập với nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy học tập suốt đời.

Nhiều cách làm phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở được trao đổi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực chất của các mô hình trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao tinh thần học tập, sự chủ động và những cách làm sáng tạo của các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân trong xây dựng xã hội học tập thời gian qua. Qua các mô hình đã lan tỏa, tạo chuyển biến trong nhận thức về học tập suốt đời, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai các mô hình học tập

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng, tính thực chất của các mô hình; lấy Công dân học tập làm hạt nhân, đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo cơ hội học tập cho người dân, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn. Qua đó, từng bước xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

12 cá nhân và 3 tập thể tiêu biểu được Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng tuyên dương, khen thưởng

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh biểu dương 12 cá nhân và 3 tập thể tiêu biểu trong 5 nhóm: Công dân học tập, Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập. Đây là những điển hình có cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.