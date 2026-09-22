Lâm Đồng bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 23

Đại diện Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lâm Đồng trao giấy chứng nhận cho học viên

Trong chương trình, học viên được học tập, nghiên cứu, thảo luận các nội dung trọng tâm về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới.

Bên cạnh học tập lý thuyết, học viên được luyện tập vận hành một số nội dung cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ và thực hành bắn súng ngắn K54. Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được cập nhật, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đồng thời nâng cao trách nhiệm và khả năng vận dụng kiến thức vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đại diện Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen cho học viên đạt thành tích cao trong học tập

Kết quả kiểm tra, 100% học viên hoàn thành yêu cầu kiểm tra cuối khóa, trong đó 20/83 học viên đạt loại xuất sắc, chiếm 24,1%; 55/83 học viên đạt loại giỏi, chiếm 66,3%; 8/83 học viên đạt loại khá, chiếm 9,6%. Không có học viên đạt mức trung bình hoặc không đạt.

Trung đoàn Bộ binh 812 cho biết, lớp bồi dưỡng được tổ chức đúng nội dung, thời gian theo quy định; các điều kiện về nơi ăn, ở, học tập, hội trường, thao trường, bãi tập và vũ khí, trang bị được bảo đảm phục vụ chương trình; học viên chấp hành nghiêm quy định, tham gia học tập đầy đủ.

Đại biểu, Chỉ huy Trung đoàn 812 chụp ảnh lưu niệm cùng học viên

Trước đó (7/9), tại Trung đoàn Bộ binh 812, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 23 năm 2026.

Đây là khóa thứ 3 trong năm 2026 được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức dành cho cán bộ thuộc đối tượng 3, chủ yếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quang cảnh bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 23

Theo quyết định của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lâm Đồng, năm nay, có 268 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 21, 22, 23, trong đó khóa 21 diễn ra từ ngày 20/7 - 4/8, khóa 22 từ ngày 10 - 25/8 và khóa 23 từ ngày 7 - 22/9/2026.