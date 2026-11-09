Lâm Đồng bảo đảm nguồn cung vật liệu, phục vụ các công trình, dự án trọng điểm

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu, Sở Công thương khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Thuế tỉnh khảo sát, đánh giá nhu cầu, khả năng cung cấp, tiềm năng khoáng sản để mở mới các mỏ trước 15/11/2026. Trên cơ sở khảo sát, các đơn vị tăng nguồn cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, góp phần bình ổn giá.

Sở Công thương khẩn trương hướng dẫn, cấp phép hoạt động khoáng sản, xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản cho các mỏ đã đấu giá thành công; các khu vực đã chấp thuận theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ trước ngày 20/11/2026. Đơn vị tuyệt đối không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài do nguyên nhân chủ quan hoặc để các mỏ có khả năng khai thác nhưng không đưa vật liệu ra thị trường.

Sở rà soát các mỏ khoáng sản nhóm III, nhóm IV đã được cấp phép. Trường hợp đủ điều kiện thực hiện nâng công suất khai thác theo cơ chế đặc thù quy định tại khoản 1a Điều 57 Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Công thương tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đã được cấp phép, không để găm hàng, đội giá thao túng thị trường vật liệu xây dựng.

Trước 20/11/2026, đơn vị đẩy nhanh Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc cấp quyền khai thác khoáng sản đến mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp, chống lợi ích nhóm, cục bộ địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (ngoài cùng bên phải) kiểm tra mỏ đá Nam Thắng, xã Thuận An

Sở Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động lưu thông, kinh doanh vật liệu xây dựng. Qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, cạnh tranh, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết.

Sở làm việc với các Ban Quản lý dự án đầu tư số 1,2,3 để hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, chính sách mới đúng đối tượng, không để thiếu khoáng sản cục bộ như thời gian vừa qua.

Trường hợp công trình, dự án có nhu cầu vật liệu lớn, tiến hành cấp phép thăm dò, khai thác trực tiếp cho chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu thi công theo đúng quy định của pháp luật để rút ngắn thời gian, rút ngắn khâu trung gian.

Riêng những công trình, dự án nhỏ, nhu cầu vật liệu không nhiều, đơn vị tiến hành lựa chọn tổ chức có kinh nghiệm thăm dò, khai thác theo cơ chế đặc thù, cung cấp cho dự án, công trình tại địa bàn và khu vực.

Lâm Đồng bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị khẩn trương rà soát các dự án đầu tư công của Trung ương, tỉnh và địa phương trong thời gian tới. Trên cơ sở này, đơn vị dự báo sát nhu cầu, khả năng cung ứng và diễn biến giá vật liệu xây dựng.

Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật số liệu, kịp thời tham mưu giải pháp cân đối cung - cầu, ổn định thị trường; không để bị động, thiếu hụt vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án, nhất là dự án trọng điểm.

Sở Xây dựng tổ chức nghiêm túc, kịp thời việc khảo sát, thu thập, phân tích, xử lý và công bố thông tin giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định, bảo đảm khách quan, đầy đủ, tin cậy, sát diễn biến thực tế của thị trường.

Đơn vị khẩn trương xác lập danh sách đầu mối, ban hành hướng dẫn, biểu mẫu, phương thức cung cấp thông tin và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Trường hợp cần thiết, đơn vị nghiên cứu thuê tổ chức tư vấn đủ năng lực để thực hiện khảo sát, thu thập, xử lý thông tin, chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin và kết quả công bố.

Sở Xây dựng chủ động làm việc với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án để rà soát việc xác định giá vật liệu xây dựng, nguồn cung, cự ly và chi phí vận chuyển trong xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tất cả bảo đảm sát giá thị trường, phù hợp điều kiện cung ứng thực tế tại khu vực xây dựng công trình, đáp ứng chủng loại vật liệu của công trình và đúng quy định, kể cả tại khu vực không có mỏ. Tình trạng giá vật liệu trong dự toán không sát thực tế, ảnh hưởng đến lựa chọn nhà thầu và tiến độ dự án cần được đơn vị kiên quyết khắc phục.

Nhu cầu đất đắp các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn ở mức cao

Đối với Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu chủ động phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác quản lý giá và thẩm định các nội dung liên quan đến kinh phí thực hiện. Hai bên kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề về giá thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tế.

Sở tập trung thực hiện công tác quyết toán công trình, dự án có sử dụng cơ chế đặc thù về xác nhận thu hồi khoáng sản, khoanh định khu vực mỏ cung cấp trực tiếp cho các công trình, dự án đặc thù theo quy định; không để chậm trễ, tồn đọng.

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản và vật liệu xây dựng. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Một dự án khai thác khoáng sản ở khu vực Bảo Lộc

Đối với Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế, hóa đơn trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Đơn vị kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các hành vi không xuất hóa đơn, xuất hóa đơn không đúng giá trị giao dịch thực tế, kê khai không trung thực, trốn thuế; kiên quyết chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đối với UBND các xã, phường và Đặc khu Phú Quý, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng và hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình giá các mặt hàng tại địa phương, qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền xử lý hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép. Không buông lỏng quản lý, không để các vi phạm kéo dài, phức tạp.

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Các địa phương chủ động phối hợp cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về nguồn cung, nhu cầu sử dụng và biến động bất thường của giá vật liệu xây dựng trên địa bàn theo đề nghị, hướng dẫn của Sở Xây dựng. Nếu có tình trạng khan hiếm nguồn cung, găm hàng, tăng giá bất hợp lý để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý phải báo cáo ngay.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu, đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, 2, 3 khẩn trương tổng hợp, phân tích, dự báo biến động giá vật liệu xây dựng. Các đơn vị đánh giá tác động của việc tăng giá (nếu có) đến tổng mức đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn, chủ động đề xuất giải pháp quản lý chi phí, bảo đảm tiến độ công trình, dự án.

Các Ban quản lý dự án chủ động khảo sát, xác định nguồn cung, chủng loại vật liệu, cự ly, phương án vận chuyển và giá vật liệu ngay từ bước chuẩn bị dự án, lập thiết kế, dự toán, bảo đảm phù hợp thực tế và đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Định kỳ và ngay khi có biến động bất thường, cung cấp cho Sở Xây dựng thông tin về giá giao dịch thực tế, nguồn cung, khối lượng và các khó khăn, vướng mắc.

Các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu, từ đó, kịp thời phản ánh các trường hợp có dấu hiệu găm hàng, ép giá, bán cao hơn giá kê khai, niêm yết hoặc không xuất hóa đơn để xử lý theo quy định.

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Các Ban Quản lý dự án chủ động rà soát các dự án đầu tư công được giao quản lý, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xác định, bổ sung những dự án đủ điều kiện vào danh mục công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Trên cơ sở này, các đơn vị làm rõ nhu cầu, chủng loại, khối lượng và tiến độ cung ứng vật liệu để phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù về khai thác, cung ứng khoáng sản làm vật liệu xây dựng đối với từng trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, 2, 3 rà soát cụ thể nhu cầu cát, đá, vật liệu san lấp của từng dự án, công trình theo chủng loại, khối lượng, tiến độ sử dụng. Từ đó, các đơn vị đề xuất khu vực mỏ dự kiến cung ứng, đánh giá khả năng đáp ứng và xác định rõ khối lượng còn thiếu.

Các ban yêu cầu các nhà thầu thi công chủ động ký kết hợp đồng kinh tế với đơn vị cung ứng vật liệu để bảo đảm nguồn vật liệu ổn định, đáp ứng tiến độ thi công; không để thiếu vật liệu do chậm chuẩn bị, thiếu phối hợp.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện đúng quy định về thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các vấn đề môi trường để phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

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Đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, 2, 3 tập trung giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Riêng các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu phải nghiêm túc tổ chức khai thác đúng phạm vi, công suất và các nội dung giấy phép đã được cấp. Các đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về môi trường, đất đai, thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Các tổ chức, cá nhân chủ động tổ chức khai thác, cung ứng vật liệu theo khả năng thực tế. Trong đó, ưu tiên cung cấp cho các công trình, dự án đầu tư công và công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

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Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh công suất khai thác mỏ để cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án quy định, ngoài thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư công trình, dự án phải có văn bản đề xuất mỏ áp dụng cơ chế đặc thù. Chủ đầu tư nêu rõ chủ mỏ, vị trí mỏ, loại vật liệu, khối lượng cần cung cấp cho công trình, dự án và thời gian áp dụng cơ chế đặc thù.

Việc gia hạn giấy phép (nếu còn trữ lượng theo giấy phép) hoặc điều chỉnh nâng công suất khai thác (không tăng trữ lượng đã cấp phép) đối với giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng còn hiệu lực không phải thực hiện thủ tục trình cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường.

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản có trách nhiệm lập dự án điều chỉnh nâng công suất khai thác hoặc gia hạn giấy phép và phải bảo đảm đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

Lâm Đồng đã yêu cầu phân cấp mạnh mẽ cho địa phương trong việc chủ động quy hoạch các khu vực có thể làm mỏ vật liệu san lấp, tạo điều kiện cho các công trình, dự án có nhu cầu

Thời gian qua, nhu cầu vật liệu xây dựng tại Lâm Đồng tăng cao do nhiều công trình, dự án đồng loạt triển khai. Trong khi, nguồn cung còn hạn chế, dẫn đến thiếu hụt cục bộ, giá vật liệu tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chi phí thực hiện dự án.

Công tác dự báo, cân đối nguồn cung, khảo sát, thu thập, công bố giá và phối hợp quản lý vật liệu xây dựng có thời điểm chưa kịp thời, chưa sát thực tế. Những tồn tại này đã được địa phương nhận diện rõ và khẩn trương khắc phục, không để tiếp tục ảnh hưởng đến việc triển khai các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm.