Lâm Đồng bảo đảm cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển

Quang cảnh hội nghị

Theo Công ty Điện lực Lâm Đồng, trong 9 tháng năm 2026, công suất cực đại đạt 929,3 MW, tăng 8,3% so với năm 2025. Sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 4,378 tỷ kWh, tăng 8,38% so với cùng kỳ; dự kiến cả năm đạt khoảng 5,82 tỷ kWh, tăng 7,96%.

Xét theo thành phần phụ tải, điện phục vụ công nghiệp, xây dựng tăng 10,72%; thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng tăng 9,59%; quản lý, tiêu dùng dân cư tăng 7,14%. Đáng chú ý, nhóm các hoạt động khác ghi nhận mức tăng 18,3%, chủ yếu do phát sinh thêm nhu cầu sử dụng điện từ các trạm sạc xe điện.

Đại diện Công ty Điện lực Lâm Đồng nêu ý kiến

Giai đoạn 2027 - 2030, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tổng hợp sơ bộ 35 dự án đầu tư mới dự kiến phát sinh nhu cầu sử dụng điện, với tổng công suất đăng ký đến năm 2030 khoảng 4.610 MW. Nhiều khu vực phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch được dự báo có mức tăng phụ tải lớn, đòi hỏi phải sớm đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện.

Hiện một số khu vực như Bảo Lâm 1, Hàm Kiệm, Lương Sơn có thể đáp ứng nhu cầu từ lưới điện hiện hữu. Tuy nhiên, các khu vực Sơn Mỹ, Trà Tân và một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp cần đầu tư thêm các trạm biến áp, đường dây đấu nối và các công trình truyền tải điện.

Ngành điện đang triển khai lắp thêm một máy biến áp 110 kV công suất 40 MVA tại Trạm biến áp 110 kV Bảo Lâm, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027. Đối với khu vực Sơn Mỹ, cần đầu tư các trạm biến áp 110 kV để phục vụ Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, đồng thời kiến nghị đầu tư Trạm biến áp 220 kV Sơn Mỹ.

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Công Tuấn nêu ý kiến tại hội nghị

Tại buổi làm việc, các sở, ngành tập trung trao đổi về dự báo nhu cầu phụ tải, tiến độ đầu tư các công trình điện, công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 6 công trình 110 kV đang đầu tư, 6 công trình 110 kV chuẩn bị đầu tư.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị Công ty Điện lực Lâm Đồng chủ động xây dựng các kịch bản phát triển phụ tải sát với tình hình thực tế; bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn trong những tháng cuối năm 2026, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2027.

Các sở, ngành, địa phương phối hợp rà soát danh mục dự án, cập nhật quy mô, tiến độ và nhu cầu sử dụng điện theo từng năm trong giai đoạn 2027 - 2030. Đồng thời, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, đầu tư, xây dựng; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các công trình đường dây, trạm biến áp 110 kV và 22 kV.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu kết luận cuộc họp

Việc xây dựng kịch bản phát triển phụ tải điện giai đoạn 2027 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để tỉnh chủ động định hướng đầu tư, phát triển hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Do đó, kịch bản cần được xây dựng cụ thể, sát với thực tế và có tính dự báo, gắn với định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành, địa phương và Công ty Điện lực Lâm Đồng rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng điện, trong đó chú trọng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và những ngành, lĩnh vực có nhu cầu sử dụng điện lớn.

Tổ chức đánh giá, thống nhất kịch bản phát triển phụ tải điện, chuyển thông tin tổng hợp cho ngành điện làm căn cứ xây dựng kế hoạch cung ứng điện và đầu tư phát triển lưới điện giai đoạn 2027 - 2030. Đồng thời, định kỳ 6 tháng tổ chức rà soát, đánh giá, cập nhật kịch bản để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và những biến động về nhu cầu sử dụng điện. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Đối với công tác đầu tư phát triển lưới điện, đồng chí Nguyễn Hồng Hải đề nghị Công ty Điện lực Lâm Đồng chủ động phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án.

Đối với những công trình còn tồn tại, vướng mắc kéo dài, ngành điện cần có văn bản báo cáo cụ thể về Sở Công thương và UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý. Các sở, ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các công trình điện.

Liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giao Sở Công thương tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2027. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Lâm Đồng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng đề án cung cấp điện cho Đặc khu Phú Quý theo hướng tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời mái nhà; phấn đấu hoàn thành trong quý I/2027.

Đại diện các sở, ngành dự hội nghị

Đối với lưới điện nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Sở Công thương phối hợp với ngành điện rà soát, xác định những khu vực thực sự cấp thiết cần đầu tư, nâng cấp lưới điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân; trên cơ sở đó đề xuất bố trí nguồn vốn trong năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Nam quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ Công ty Điện lực Lâm Đồng về nguồn vốn và kế hoạch đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương