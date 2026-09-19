Lâm Đồng: Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân vùng sụt lún

Nơi tạm trú của 454 nhân khẩu vùng sụt lún, nứt đất thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Đến thăm, kiểm tra thực tế tại khu vực tạm trú, đồng chí Lưu Văn Trung thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục khó khăn; đồng thời nắm tình hình đời sống, sinh hoạt và tâm tư nguyện vọng của người dân để có hướng chỉ đạo hỗ trợ ổn định thời gian tới cũng như lâu dài.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung cùng đoàn công tác thăm và kiểm tra tại khu tạm trú.

Đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra các vị trí sụt lún, nứt mặt đất trên phạm vi ảnh hưởng. Kiểm tra hiện trạng nhà ở, đất sản xuất của người dân, tình hình triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực và vị trí dự kiến khu vực bố trí tái định cư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung cùng đoàn công tác trao quà hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng.

Nhân dịp này, đoàn công tác trao 79 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tiền mặt từ Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung và đoàn công tác trao quà của tỉnh cho người dân vùng ảnh hưởng.

Theo Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn, sụt lún, nứt đất nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến 79 hộ dân, với 454 nhân khẩu tại thôn Đắk Snao, buộc di dời đến khu lán trại tập trung và nhà văn hóa thôn.

Cụ thể, tình trạng sụt lún có độ sâu trung bình khoảng 20cm, trên mặt đất xuất hiện nhiều đường nứt kéo dài trên diện rộng dọc theo sườn đồi và khu dân cư với tổng chiều dài khoảng 300m, chiều rộng khoảng 6-20cm, diễn biến nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng. Tổng diện tích bị ảnh hưởng, có hiện tượng sụt lún và nguy cơ sạt trượt cao, ước tính khoảng 4ha.

Đoàn công tác trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để có hướng chỉ đạo khắc phục lâu dài.

Sụt lún đã ảnh hưởng đến nhà ở và đất sản xuất của người dân, cụ thể, diện tích cây trồng gồm cà-phê, hồ tiêu và hoa màu, nằm trong khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp. Có 3 công trình nhà ở của người dân tại địa phương bị thiệt hại nặng, nguy cơ bị sụp đổ nếu tình trạng sụt lún, nứt đất và sạt trượt tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường sụt lún, nứt đất thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn.

Địa phương đã thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thường xuyên cập nhật diễn biến sụt lún, nứt đất, chủ động phương án sơ tán nếu phạm vi nguy hiểm tiếp tục mở rộng; kiên quyết không để người dân tự ý trở lại nhà ở, khu vực sản xuất khi chưa bảo đảm an toàn.

Chủ động các điều kiện thiết yếu phục vụ ăn, ở và sinh hoạt bước đầu được tập trung chuẩn bị. Tổ chức rà soát, tiếp tục bổ sung nhu yếu phẩm cần thiết bảo đảm đời sống người dân trong thời gian sơ tán.

Một trong số 3 công trình nhà ở của người dân bị ảnh hưởng nặng do sạt trượt đất.

Theo đánh giá, tình trạng sụt lún, nứt đất đang diễn biến nhanh, phạm vi ảnh hưởng lớn, địa hình phức tạp và các vết nứt có nguy cơ tiếp tục phát triển nếu thời tiết còn mưa lớn.

Do đó, địa phương đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương khảo sát địa chất, đánh giá nguyên nhân, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý, khắc phục, xác định rõ phạm vi cần di dời lâu dài và phương án bố trí nơi ở mới an toàn.

Diễn biến của sụt lún, nứt đất tại thôn Đắk Snao ngày càng phức tạp, có nguy cơ mở rộng khu vực lân cận.

Đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ nguồn lực và phương tiện nhằm bảo đảm đời sống trước mắt, đồng thời có chính sách phù hợp với tài sản, sinh kế người dân bị ảnh hưởng.

Nguy cơ xảy ra sạt trượt diện rộng nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Làm việc với địa phương, đồng chí Lưu Văn Trung lưu ý, khu vực tạm cư hiện còn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, do đó cần rà soát, bố trí lại vị trí phù hợp, đồng thời gia cố lán trại, bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

Địa phương cần bổ sung cơ sở vật chất và hệ thống điện chiếu sáng để con em học tập; phối hợp ngành y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực sơ tán.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các sở, ngành và xã Quảng Sơn sau khi kiểm tra thực tế hiện trường.

Địa phương xác định tuyệt đối không để người dân trở về nhà nằm trong vùng nguy hiểm vào ban đêm hoặc ở lại qua đêm.

Đồng thời, xã Quảng Sơn cần tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án tái định cư, trong đó bảo đảm các điều kiện về nơi ở, sinh kế, việc làm và học tập cho con em; công khai các phương án để người dân tham khảo, lựa chọn phù hợp với nguyện vọng. Khẩn trương kiểm kê tài sản và đánh giá mức độ thiệt hại, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ.