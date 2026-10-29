Lâm Đồng ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ

Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn Lâm Đồng, tháng 9/2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 24 nghìn km2, gồm 124 đơn vị hành chính cấp xã; lãnh thổ trải dài từ cao nguyên xuống đồng bằng ven biển với 192km bờ biển, đảo Phú Quý và tuyến biên giới giáp Campuchia. Hệ thống sông, suối ngắn, dốc, nước chảy xiết, cùng hàng trăm hồ chứa thủy lợi, thủy điện tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao khi mưa lũ lớn xuất hiện.

Từ điều kiện thực tế, phương án ứng phó đặt ra yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, với mục tiêu chủ động huy động các nguồn lực để ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân, bảo vệ tài sản, công trình trọng điểm và hạ tầng thiết yếu.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế tình hình sạt lở đất ở khu vực phía tây tỉnh vào mùa mưa 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phương án cũng quy định cụ thể việc phân cấp, phân quyền chỉ huy theo các cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp 1 đến cấp 5.

Ở mọi cấp độ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động tổ chức bảo vệ, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian chờ lực lượng hỗ trợ; các lực lượng trên địa bàn chịu sự chỉ huy thống nhất của người chỉ huy tại địa bàn.

Khi bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền xác định cấp độ rủi ro thiên tai tăng từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 trở lên, hoặc khi xuất hiện tình huống lũ chồng lũ, nhiều hồ chứa xả nước đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo ngay Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tiếp tục chỉ huy lực lượng tại chỗ và chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy cấp tỉnh kể từ khi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trực tiếp chỉ huy.

Lực lượng chức năng Lâm Đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phương án xây dựng chi tiết kịch bản ứng phó đối với các loại hình thiên tai chính, như bão, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng… và phân chia thành 3 vùng tác nghiệp trọng điểm, gồm vùng cao nguyên, miền núi; vùng ven biển, bán khô hạn và đặc khu Phú Quý, vùng biển.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền cấp xã căn cứ phương án này hoàn chỉnh phương án của ngành, địa phương; rà soát, cập nhật phương án hàng năm về dân cư, công trình, địa điểm sơ tán, lực lượng, phương tiện và nguồn dự trữ; tổ chức tập huấn, diễn tập ứng phó thiên tai tại địa bàn được lựa chọn.