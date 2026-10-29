Lâm Đồng ban hành phương án ứng phó thiên tai giai đoạn 2026 - 2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (bên trái) kiểm tra công trình hồ sông Quao

Nội dung phương án nêu rõ, Lâm Đồng có diện tích tự nhiên 24.239,1 km², gồm 124 đơn vị hành chính cấp xã. Với địa hình trải dài từ cao nguyên đến đồng bằng ven biển, đường bờ biển dài khoảng 192 km và Đặc khu Phú Quý, tỉnh phải đối mặt với các loại hình thiên tai phức tạp, có tính cục bộ và liên hoàn.

Phương án xác định các loại hình thiên tai trọng điểm gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, sụt lún đất, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn và gió mạnh trên biển. Ngoài ra, tỉnh cũng tính đến các tình huống đặc thù như sự cố hồ, đập, cháy rừng và bảo đảm an toàn tại Đặc khu Phú Quý.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, tỉnh quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời thực hiện nguyên tắc chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, trong đó ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân. Các nhóm cần được ưu tiên bảo vệ gồm người dân sống ven sông, suối, sườn dốc, khu vực hạ du hồ, đập, vùng trũng thấp, ven biển; người ở trong nhà tạm, nhà yếu; người lao động trên biển, nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè; người cao tuổi, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Về phân cấp trách nhiệm, phương án đề cao vai trò của người đứng đầu, xác định cấp xã chủ động tổ chức ứng phó trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời kịp thời báo cáo, đề nghị cấp tỉnh hỗ trợ khi tình huống vượt quá khả năng xử lý.

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Điểm nhấn của phương án là phân định rõ kịch bản ứng phó theo 5 cấp độ rủi ro thiên tai, tương ứng với từng mức độ huy động lực lượng và tổ chức chỉ huy.

Ở cấp độ 1 và 2, Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ huy, huy động lực lượng tại chỗ xử lý tình huống ngay từ giờ đầu; cấp tỉnh theo dõi sát diễn biến, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Đối với cấp độ 3 và 4, tỉnh kích hoạt các đội hình chuyên trách, thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại những địa bàn trọng điểm, đồng thời triển khai sơ tán người dân khỏi khu vực ngập sâu, sạt lở nguy hiểm, vùng ven biển và cửa sông.

Ở cấp độ 5, tương ứng tình huống đặc biệt nghiêm trọng theo phương án, toàn hệ thống chính trị được huy động với sự chỉ đạo tập trung cao nhất. Công tác sơ tán được triển khai triệt để; các biện pháp cưỡng chế đối với trường hợp không chấp hành được thực hiện theo quy định nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Để đáp ứng yêu cầu ứng phó, tỉnh chuẩn bị lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng, tàu cứu nạn, ca nô. Toàn tỉnh cũng bố trí 1.227 điểm di dời tập trung, sẵn sàng phục vụ công tác sơ tán người dân khi có tình huống khẩn cấp.

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Thông qua việc xây dựng các kịch bản chi tiết cho từng vùng kinh tế - xã hội, Quyết định số 5161/QĐ-UBND là cơ sở pháp lý và hành động quan trọng để các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở chủ động “phòng từ sớm, chống từ xa”, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong giai đoạn 2026 - 2030.