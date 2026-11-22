Lâm Đồng ban hành mức chi hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cơ sở, nghị quyết quy định mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/năm cho trang phục, giày và 2 triệu đồng/người/năm cho vật tư, công cụ hóa trang của tuyên truyền viên, phương pháp viên và diễn viên biểu diễn.

Bên cạnh đó, chi phí dàn dựng tiết mục ca được ấn định ở mức 150.000 đồng/bài đối với đơn ca, 200.000 đồng/bài đối với song ca và 350.000 đồng/bài đối với tốp ca. Công tác phối âm bài ghi được hỗ trợ từ 200.000 đồng đến 350.000 đồng/bài tùy theo độ phức tạp.

Đối với các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động, triển lãm do cấp tỉnh tổ chức, mức chi biên tập đề cương trưng bày dao động từ 200.000 - 750.000 đồng/cuộc; chi phí viết thuyết minh từ 200.000 - 600.000 đồng/cuộc tùy theo quy mô triển lãm lớn, vừa hay nhỏ. Các khoản chi công lao động, kỹ thuật, treo gắn tranh ảnh, pa nô, băng rôn cũng được quy định chi tiết theo từng hạng mục cụ thể.

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Về chế độ bồi dưỡng nhân sự thuộc đơn vị tổ chức, trưởng ban tổ chức được hưởng mức 350.000 đồng/người/buổi, phó trưởng ban 300.000 đồng/người/buổi và thành viên 200.000 đồng/người/buổi. Đối với ban giám khảo và các hội đồng nghệ thuật, tư vấn, thẩm định, mức bồi dưỡng cao nhất dành cho trưởng ban/chủ tịch là 600.000 đồng/người/buổi. Trường hợp cần mời chuyên gia, nhân sự ngoài đơn vị tổ chức, mức chi có thể tăng thêm nhưng không vượt quá 30% so với quy định. Ngoài ra, chi phí viết kịch bản khai mạc, bế mạc được tính ở mức 1.000.000 đồng/chương trình.

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Tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, giải nhất (huy chương vàng/giải A) cho tập thể có mức thưởng cao nhất là 6 triệu đồng; giải tiết mục đạt 2,5 triệu đồng; giải song ca, tam ca đạt 2 triệu đồng và giải cá nhân đạt 1,2 triệu đồng.

Đối với các cuộc thi sáng tác tranh cổ động, ca khúc, kịch bản sân khấu, kịch bản thông tin không chuyên và triển lãm nhiếp ảnh, giải nhất có mức thưởng từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Riêng giải cụm tác phẩm mỹ thuật đạt giải nhất có mức thưởng lên tới 5 triệu đồng.

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Nghị quyết cũng quy định rõ, mức chi thù lao, bồi dưỡng và giải thưởng đối với các hoạt động do cấp xã tổ chức sẽ bằng 50% mức chi tương ứng của cấp tỉnh. Đồng thời, tổng số lượng giải thưởng cho mỗi lần tổ chức ở cả hai cấp không được vượt quá 30% tổng số chương trình, tiết mục, tác phẩm đăng ký tham gia nhằm đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

Nghị quyết chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2026

Nghị quyết chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2026, thay thế Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 23/8/2022 của HĐND tỉnh Bình Thuận (cũ) quy định chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh.