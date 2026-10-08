Lâm Đồng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo Prenn

Đèo Prenn hiện vẫn đang được duy trì giao thông thông suốt

Theo quyết định, công trình được triển khai nhằm sửa chữa, khắc phục hư hỏng và gia cố mái taluy trên đoạn đường nói trên bị sạt lở do hậu quả thiên tai, qua đó tạm thời bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.

Theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt, công trình có quy mô đào hạ mái taluy đường và xây dựng công trình gia cố nhằm giữ ổn định mái taluy.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện khoảng 16 tỷ đồng, trong đó 9,5 tỷ đồng từ nguồn phí sử dụng đường bộ năm 2026 đã được phân bổ; khoảng 6,5 tỷ đồng còn lại dự kiến bố trí từ nguồn phí sử dụng đường bộ năm 2027 và các nguồn vốn hợp pháp khác nếu có. Công trình được dự kiến triển khai trong thời gian 4 tháng.

UBND tỉnh xác định việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm sửa chữa, khắc phục ngay các hư hỏng và gia cố mái taluy đoạn Km224+900 - Km225+250 trên đèo Prenn bị sạt lở do thiên tai, sau khi tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đường này. Việc triển khai được yêu cầu thực hiện kịp thời nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Các đơn vị chức năng thường xuyên túc trực người và phương tiện để xử lý khắc phục các sự cố sạt lở trên đèo Prenn

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đường đèo Prenn do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài sau bão số 4, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới trong tháng 8 đến ngày 20/9/2026.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn vốn để triển khai công trình, bảo đảm đủ nguồn lực, đáp ứng yêu cầu cấp bách và không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Vị trí sạt lở tại khu vực Km224+900 - Km225+250 trên đường đèo Prenn hiện đang được các đơn vị theo dõi chặt chẽ, qua đó kịp thời khắc phục sự cố có thể xảy ra

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xử lý các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý như cây rừng, đất rừng, khoáng sản trong quá trình thi công, bảo đảm tiến độ công trình.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt có trách nhiệm thông tin kịp thời đến người dân về tình hình an ninh, an toàn công trình; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân; đồng thời hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, nhất là khi cần huy động nhân lực, thiết bị, vật tư phục vụ xử lý khẩn cấp.

Việc triển khai công trình khẩn cấp được kỳ vọng góp phần xử lý các điểm hư hỏng, sạt lở trên đèo Prenn, từng bước ổn định mái taluy và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên tuyến cửa ngõ vào Đà Lạt.