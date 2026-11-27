Nông dân làm đất trồng hoa màu tại Đông Lâm Đồng

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, El Nino tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, có khả năng đạt cường độ rất mạnh. Xác suất El Nino giai đoạn tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 ở mức 79% và từ tháng 3/2027 đến tháng 5/2027 khoảng 80%. Đồng thời, kéo theo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, hạn hán tác động đến sản xuất nông nghiệp, nhất là tại những vùng thường xuyên khô hạn.

Để hạn chế thiệt hại, giữ vững chất lượng nông sản và bảo đảm an ninh lương thực, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai. Ngành nông nghiệp và môi trường phối hợp rà soát nguồn nước tại các hồ chứa, công trình thủy lợi và nguồn nước phục vụ sản xuất; cập nhật phương án ứng phó thiếu hụt nước cuối năm 2026 và đầu năm 2027 sát thực tế, xác định khu vực nguy cơ cao đến từng thôn, bon, buôn và vùng sản xuất. Lịch thời vụ, cơ cấu và diện tích gieo trồng được điều chỉnh theo khả năng cấp nước; tuyệt đối không bố trí sản xuất ở nơi không bảo đảm nước tưới.

Nông dân Lâm Đồng chăm sóc lúa

Cùng với giải pháp nguồn nước, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng cường quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ thích ứng Quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đối với cà phê, cao su.

Ngoài ra, các mô hình tưới tiết kiệm, thực hành nông nghiệp tốt (GAP), phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp cũng được đẩy mạnh nhân rộng. Mặt khác, đi đôi với siết chặt kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Riêng UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý chủ động phòng ngừa hạn hán, xâm nhập mặn từ sớm. Cùng với đó, thông tin kịp thời diễn biến nguồn nước và điều chỉnh lịch thời vụ, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả gắn với liên kết tiêu thụ, ưu tiên giống ngắn ngày. Với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm, người dân được hướng dẫn che phủ giữ ẩm, tưới tiết kiệm, ưu tiên giữ diện tích vườn hiện có và không xử lý ra hoa trái vụ ở vùng thiếu nước. Riêng cà phê đang vụ thu hoạch chính cần thu hái đúng độ chín, sơ chế và bảo quản kịp thời để tránh giảm chất lượng, đồng thời nạo vét ao hồ, sửa chữa hệ thống tưới sau thu hoạch.

Hồ Tà Mon thường cạn nước vào mùa khô

Đối với rau màu, hoa và cây công nghiệp ngắn ngày, địa phương bố trí mùa vụ phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường, khuyến khích các loại rau, hoa ngắn ngày phục vụ Tết Nguyên đán 2027. Với cây lúa, lịch thời vụ được sắp xếp nhằm giảm nguy cơ thiếu nước cuối vụ, ưu tiên giống ngắn ngày chịu hạn, chống đổ ngã; áp dụng các kỹ thuật "1 phải, 5 giảm", hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) và tưới khô - ướt xen kẽ ở vùng chủ động nguồn nước, bảo đảm nước tưới ở giai đoạn làm đòng, trổ bông.

Chỉ thị của UBND tỉnh cũng phân công rõ nhiệm vụ cho các sở, ngành và đơn vị liên quan định hướng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tưới tiết kiệm, chống hạn, bảo quản, chế biến sâu và hỗ trợ sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc; kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, ép giá, hàng giả; liên kết chuỗi giá trị và thông tin kịp thời diễn biến thời tiết, kỹ thuật canh tác để người dân chủ động ứng phó.