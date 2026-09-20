Lâm Đồng: Bàn giao ống dẫn nước, phục vụ việc kết nối nguồn nước về Đồn Biên phòng Đắk Dang

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tài trợ 2.900 mét ống dẫn nước, phục vụ việc kết nối nguồn nước từ hai giếng khoan về Đồn Biên phòng Đắk Dang

Tham dự chương trình có ông Niwat Athiwattananont - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh; đồng chí Nguyễn Trung Thành - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực; đại diện Đồn Biên phòng Đắk Dang, trong đó có đồng chí Nguyễn Viết Hà - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Dang, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại chương trình, ông Niwat Athiwattananont - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cho biết, thông qua chương trình “Thương nguồn nước - Yêu tương lai”, doanh nghiệp mong muốn triển khai những hoạt động thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, sử dụng nước sạch tại những địa bàn còn gặp khó khăn, đặc biệt là khu vực biên giới.

​Theo đó, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tài trợ 2.900 mét ống dẫn nước, phục vụ việc kết nối nguồn nước từ hai giếng khoan về Đồn Biên phòng Đắk Dang. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đang công tác, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại diện Đồn Biên phòng Đắk Dang ghi nhận, đánh giá cao sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh. Việc đưa nguồn nước về phục vụ sinh hoạt không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống, làm việc của cán bộ, chiến sĩ mà còn thể hiện sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

​Từ những mét ống dẫn nước được trao tặng, một công trình thiết thực đang từng bước kết nối nguồn nước sạch đến nơi cần thiết. Qua đó, chương trình “Thương nguồn nước - Yêu tương lai” tiếp tục lan tỏa thông điệp về trách nhiệm cộng đồng, sự sẻ chia và đồng hành vì cuộc sống tốt đẹp hơn./.