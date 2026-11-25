Quang cảnh buổi bàn giao xe

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Hậu cần công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc giao, đưa vào biên chế tài sản là phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Công an trang cấp.

Trong đợt 1, có 47 đơn vị Công an cấp xã, gồm 28 xã, 18 phường và Đặc khu Phú Quý, được tiếp nhận xe ô tô bán tải chuyên dụng nhãn hiệu Mitsubishi cùng các thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm. Cùng với phương tiện, các đơn vị còn được trang bị đồng bộ thiết bị ghi hình, máy ghi âm, máy tính, máy in và các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khác.

Đợt 1 có 47 xe được giao cho công an các phường, xã, đặc khu

Sau hợp nhất, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, địa bàn trải dài từ cao nguyên đến duyên hải và hải đảo, với địa hình phức tạp, nhiều khu vực cách xa trung tâm. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, chủ động tiếp cận địa bàn và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh về an ninh, trật tự.

Dự, phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc trang cấp phương tiện thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và biểu trưng chìa khóa cho các đơn vị

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp nhận quản lý, khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị đúng mục đích, đúng quy định; bố trí cán bộ nắm vững tính năng kỹ thuật để phát huy hiệu quả trong tuần tra, kiểm soát và xử lý các tình huống. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc bảo dưỡng, kiểm kê, hạch toán tài sản, bảo đảm phương tiện được sử dụng hiệu quả, lâu dài.