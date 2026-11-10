Lâm Đồng bám sát dư địa từng ngành, lĩnh vực để 'gom thóc' vào tăng trưởng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì với các đơn vị đánh giá kết quả tăng trưởng “2 con số”

Sáng 10/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì với các đơn vị đánh giá kết quả tăng trưởng “2 con số” tháng 10 và 10 tháng năm 2026; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm.

Báo cáo tại cuộc họp, Thống kê tỉnh thông tin, trong tháng 10/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 29.075 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 8,53%. Với kết quả này, GRDP trong tháng 10 thấp hơn kịch bản đề ra 2,88 điểm phần trăm.

Các sở, ngành tham dự cuộc họp

Xét theo khu vực, chỉ có duy nhất nông, lâm nghiệp, thủy sản vượt kế hoạch, với 4,51% so với kịch bản 4,16%. Ngược lại, khu vực công nghiệp, xây dựng chỉ đạt 9,29% so với kịch bản 16,17%. Khu vực dịch vụ chỉ đạt 12,78%, trong khi kịch bản đề ra 17,19%.

Cũng theo phân tích, trong 88 ngành cấp II trên địa bàn, có 6 ngành vượt kế hoạch, 72 ngành thấp hơn kế hoạch và 10 ngành không có hoạt động ở tỉnh Lâm Đồng.

Để bù mức tăng trưởng trong tháng 10, cũng như phấn đấu tăng trưởng 10% trong năm 2026, Lâm Đồng phải đạt mức tăng trưởng 14,27% trong tháng 11 và 15,27% trong tháng 12/2026.

Tại buổi làm việc, đại diện sở, ngành chủ lực đóng góp cho tăng trưởng GRDP tập trung bàn giải pháp, cách làm trong khai thác các dư địa theo ngành, địa bàn. Những phương án “gom thóc” bù đắp vào những lĩnh vực thiếu hụt để thúc đẩy tăng trưởng cũng được tập trung trao đổi.

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng đề xuất giải pháp tăng trưởng trong tháng 11 và 12/2026

Liên quan đến tăng trưởng, Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng khẳng định, trong tháng 10/2026, tỉnh kỳ vọng vào công suất hoạt động nhiều dự án, nhất là Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông. Tuy nhiên, hiện nay, công suất một số dự án chưa được như kỳ vọng.

“Để đạt mức tăng trưởng cao, trong 2 tháng cuối năm, tất cả lĩnh vực phải tập trung toàn lực để tăng tốc chặng “nước rút”. Đây là áp lực cực kỳ lớn. Tuy nhiên, tỉnh kỳ vọng vào những dư địa có thể khai thác tốt như: nông nghiệp vào thời kỳ cao điểm thu hoạch các sản phẩm, giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án trọng điểm, du lịch cuối năm”, ông Hùng phân tích.

Để đạt tăng trưởng 10% trong năm 2026, Lâm Đồng phải đạt mức tăng trưởng 14,27% trong tháng 11 và 15,27% trong tháng 12/2026

Về tăng trưởng, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến đề xuất, các sở, ngành liên quan tập trung làm việc với các chủ dự án, nhà máy. Cùng với việc thực hiện đúng tiến độ, công suất, qua làm việc, các đơn vị nhận diện rõ khó khăn, kịp thời đề xuất phương án bù đắp những khoản thu thiếu hụt.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến đề xuất các ngành, đơn vị thường xuyên làm việc với dự án, nhà máy để xác định rõ giá trị tăng thêm đóng góp vào tăng trưởng

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong 2 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm nhất hiện nay của Lâm Đồng vẫn là tăng trưởng “2 con số”. Các ngành, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm của mình để đồng hành với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, kịch bản tăng trưởng cần được xây dựng cụ thể theo chỉ tiêu được giao 12,88% và chỉ tiêu phấn đấu 13,5%. Dựa theo các kịch bản này, các ngành có sự điều hành, điều chỉnh kịp thời khi có biến động. Lãnh đạo các ngành, địa phương chịu trách nhiệm đến cùng đối với kịch bản xây dựng và kết quả thực hiện.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu, các ngành bám sát dư địa đến từng khu vực, địa bàn để "gom thóc" vào tăng trưởng

Kịch bản tăng trưởng phải được cụ thể hóa rõ hơn, theo hướng phân tách giá trị tăng thêm của từng ngành, lĩnh vực và dự án. Các ngành bám sát dư địa đến từng khu vực, địa bàn để "gom thóc" vào tăng trưởng. Trường hợp lĩnh vực nào không đạt yêu cầu phải chủ động xác định dư địa ở lĩnh vực khác để điều chỉnh, bổ sung. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị, các ngành, địa phương chủ động xác định nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, người chịu trách nhiệm theo dõi từng chỉ tiêu, từng công trình, dự án.

Sở Tài chính chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan thống kê tham gia khảo sát thực tế. Trên cơ sở đó, các đơn vị xác định chính xác khối lượng thực hiện, giá trị tăng thêm và khả năng đóng góp vào tăng trưởng.