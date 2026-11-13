Lâm Đồng bám sát dư địa, tạo ra sản phẩm, giá trị mới để thúc đẩy tăng trưởng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với Cục Thống kê về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 và định hướng tăng trưởng kinh tế năm 2027

Đồng chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười. Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các Ban chuyên môn (Cục Thống kê) tham dự.

Quyết tâm thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng 2026

Báo cáo tại cuộc họp, Thống kê tỉnh Lâm Đồng thông tin, trong 10 tháng năm 2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng có sự cải thiện rõ nét qua từng quý.

Tăng trưởng chung 9 tháng năm 2026 của địa phương tăng 8,51% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, quý I tăng 6,58%, quý II tăng 9,22% và đặc biệt quý III tăng 9,65%.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải (ngoài cùng bên trái) và lãnh đạo các đơn vị, Ban chuyên môn (Cục Thống kê) tham dự buổi làm việc

Để thực hiện mục tiêu GRDP cả năm tăng 10%, trong quý IV/2026 GRDP tỉnh phải tăng tối thiểu 12,88% so với cùng kỳ năm 2025. Lâm Đồng đang tập trung vào những động lực và quyết tâm thực hiện mục tiêu này.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của tỉnh Lâm Đồng là 11%. UBND tỉnh dự kiến khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 16,9%; khu vực dịch vụ tăng 12%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,85%.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo các sở, ngành, các Ban chuyên môn (Cục Thống kê) tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các sở, ngành Lâm Đồng tập trung trao đổi kết quả tăng trưởng dự kiến đạt được năm 2026. Nhiều đề xuất liên quan đến đánh giá năng lực sản xuất và mức đóng góp các ngành vào tăng trưởng năm 2027 cũng được địa phương trao đổi với Cục Thống kê.

Liên quan đến tăng trưởng, Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng cho biết, hiện nay mức tăng trưởng của Lâm Đồng đang tăng lên từng quý. Trong năm 2026, địa phương quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao nhất theo chỉ đạo của Trung ương.

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng dự báo kết quả tăng trưởng GRDP năm 2026 mà Lâm Đồng thực hiện

“Năm 2027, địa phương được giao tăng 11%. Đây là mức tăng trưởng khá cao. Địa phương mong muốn Cục Thống kê có sự tính toán, đánh giá kỹ khả năng, năng lực sản xuất của tỉnh. Từ đó, Cục Thống kê xác định rõ động lực, gợi mở cho Lâm Đồng, bảo đảm đạt cao mức tăng trưởng năm 2027”, ông Hùng đề xuất.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Lâm Đồng năm 2026, dự báo các chỉ tiêu trong năm 2027

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến cho biết, đến thời điểm này, tỉnh đang thực hiện các kế hoạch tăng trưởng theo lộ trình. Để đạt kết quả cao nhất, cùng với khai thác tiềm năng, dư địa hiện có, Lâm Đồng tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

“Đối với chỉ tiêu tăng trưởng năm 2027, trên cơ sở mục tiêu chung, địa phương chủ động xây dựng mức tăng trưởng các khu vực đóng góp. Tỉnh kỳ vọng nhiều vào các dự án đầu tư ngoài ngân sách đang được tháo gỡ. Địa phương đã, đang làm việc với các nhà máy chủ lực để tăng công suất sản xuất trong thời gian tới”, ông Tiến cho biết.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo khả năng đạt mức tăng trưởng ở khu vực nông, lâm và thủy sản

Liên quan đến tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, toàn ngành phấn đấu tăng trưởng trong quý IV/2026 là 5,5% để đóng góp vào GRDP năm 2026 của tỉnh 5,01%.

“Trong 2 tháng cuối năm, toàn ngành tập trung chủ yếu vào lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Đối với trồng trọt, tỉnh khai thác các cây trồng chủ lực như: rau, hoa, cao su, cà phê, sầu riêng. Về chăn nuôi, ngành chú trọng nâng cao sản lượng sữa”, ông Tân cho biết.

Theo ông Tân, trong năm 2027, dự kiến tỉnh sẽ đối mặt với nhiều vấn đề về biến đổi khí hậu. Trong khi, mức tăng trưởng được giao mức 5,5% là một áp lực lớn. Ngành nông nghiệp tăng cường định hướng mùa vụ khu vực hạn hán, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, tăng cường chế biến để tăng giá trị...

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phan Dương Cường đánh giá đóng góp của việc thu hút các dự án vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về lĩnh vực công nghiệp, ông Phan Dương Cường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông tin, riêng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp toàn tỉnh hiện đạt trên 60%. Kết quả này tăng hơn 30% so với thời điểm trước sáp nhập.

“Tổng mức đầu tư năm 2026 của tỉnh đạt gần 14.900 tỷ đồng, cao gấp 7 lần so với bình quân năm trước sáp nhập (2.000 tỷ đồng/năm). Điều này đóng góp rất lớn vào tăng trưởng GRDP. Riêng trong năm 2027, dự kiến nguồn đầu tư “chảy” vào tỉnh khoảng 20.000 tỷ đồng, kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều hơn vào nền kinh tế”, ông Cường chia sẻ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San thông tin về tăng trưởng ngành du lịch - dịch vụ trong tổng GRDP của tỉnh

Về lĩnh vực văn hóa, du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San thông tin, để đạt tăng trưởng “2 con số”, trong quý IV/2026, toàn ngành phải tăng 19,55%, cao hơn 10 điểm phần trăm kết quả thực hiện cả trong 9 tháng năm 2026.

“Nhiều chỉ tiêu của ngành du lịch hiện tăng kỷ lục. Đến nay, toàn tỉnh đã đón hơn 20,6 triệu lượt khách, tăng 20,37% so với cùng kỳ, mặc dù, đã có 6 tháng Cảng Hàng không Liên Khương đóng cửa. Trong 2 tháng còn lại, ngành du lịch kỳ vọng tăng số du khách quốc tế, tăng chi tiêu dịch vụ thông qua gần 40 chương trình, sự kiện sẽ diễn ra”, ông San cho biết.

Phó Giám đốc Sở Công thương Biện Tấn Tài đánh giá về dư địa tăng trưởng ngành công nghiệp những tháng cuối năm 2026

Về ngành công thương, Phó Giám đốc Sở Công thương Biện Tấn Tài cho biết, trong 9 tháng năm 2026, ngành công nghiệp tăng trưởng khá cao. Trong đó, tỉnh tập trung vào các nhà máy, dự án lớn. Sở đôn đốc triển khai 22 nhà máy, trong đó, có 16 nhà máy đi vào hoạt động.

“Trong 19 sản phẩm công nghiệp chủ lực, có 18/19 sản phẩm của ngành tăng trưởng “2 con số”. Trong quý IV/2026, công nghiệp phấn đấu tăng tương ứng 25,3%. Ngành công thương tiếp tục đôn đốc các nhà máy sản xuất công nghiệp, tháo gỡ vướng mắc cho nhiều nhà máy điện gió ”, ông Tài thông tin.

Tập trung bám sát ngành, lĩnh vực

Tại hội nghị, về phía các Ban chuyên môn (Cục Thống kê) cho rằng, Lâm Đồng phải bám sát ngành, lĩnh vực, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, du lịch - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Địa phương phải giải trình rõ cơ sở cung cấp chính xác dữ liệu đầu vào để tính toán tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở này, Cục Thống kê phối hợp với địa phương rà soát, điều tra lại để thống nhất dữ liệu và tính toán đầu ra.

Trưởng Ban Thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản (Cục Thống kê) Đậu Ngọc Hùng cho rằng, Lâm Đồng cần khai thác giá trị từ việc tăng sản lượng, năng suất cây cà phê để tăng giá trị Khu vực I

Về lĩnh vực nông nghiệp, Trưởng Ban Thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản (Cục Thống kê) Đậu Ngọc Hùng cho rằng, Lâm Đồng cần khai thác giá trị từ việc tăng sản lượng, năng suất cây cà phê. Địa phương cần rà soát, thống kê lại số lượng một số vật nuôi tại địa bàn.

“Tất cả bám sát kịch bản để khai thác tối đa dư địa tăng trưởng trong quý IV/2026, cũng như chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trong năm 2027. Trong đó, cần tập trung thu hút các dự án chăn nuôi lớn, tăng cường chế biến nông sản, tạo giá trị cao”, ông Hùng đề xuất.

Trưởng Ban Công nghiệp và Xây dựng (Cục Thống kê) Phí Thị Hương Nga cho rằng, Lâm Đồng cần cung cấp cho ngành thống kê những năng lực sản xuất mới, chứ không riêng gì năng lực hiện hữu

Liên quan đến khu vực công nghiệp, Trưởng Ban Công nghiệp và Xây dựng (Cục Thống kê) Phí Thị Hương Nga phân tích, trong 9 tháng năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp Lâm Đồng tăng cao, nhưng con số đóng góp lại thấp. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều ngành chiếm tỷ trọng cao, nhưng đạt mức tăng trưởng thấp và ngược lại. Kết quả đó sẽ kéo theo tỷ lệ đóng góp của toàn ngành công nghiệp vào GRDP.

“Lâm Đồng đang kỳ vọng quá nhiều vào Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông. Trong khi, tỉnh phải hiểu rằng, nhà máy này mới đi vào hoạt động, chỉ tạo tăng trưởng đột biến cho riêng ngành kim loại, chứ không thể tạo đột biến cho toàn khu vực công nghiệp”, bà Nga phân tích.

Lãnh đạo các sở, ngành và Ban chuyên môn (Cục Thống kê) tại buổi làm việc

Theo bà Nga, để thúc đẩy tăng trưởng, Lâm Đồng cần cung cấp cho ngành thống kê những năng lực sản xuất mới, chứ không riêng gì năng lực hiện hữu. Địa phương cần chú trọng vào ngành chế biến nông nghiệp, thực phẩm, may mặc… Riêng với ngành điện, Sở Công thương tích cực làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thống nhất kế hoạch phát điện trong thời gian tới.

Đối với đầu tư xây dựng, Lâm Đồng theo dõi sát diễn biến các công trình, tăng cường thanh toán khối lượng trong từng tuần, từng tháng, tránh tình trạng cuối kỳ giải ngân mới cập nhật sẽ không phản ánh đúng bản chất tăng trưởng.

Trưởng Ban Dịch vụ và Giá (Cục Thống kê) Nguyễn Thu Oanh khẳng định, trong 9 tháng năm 2026, khu vực dịch vụ đóng góp 9,49%, trong khi, ngành chiếm tỷ trọng 38% trong GRDP của tỉnh.

Trưởng Ban Dịch vụ và Giá (Cục Thống kê) Nguyễn Thu Oanh khẳng định, quý IV/2026, mục tiêu của toàn Khu vực III tại Lâm Đồng tăng 19,55% khả năng sẽ khó thực hiện bởi thời gian còn lại của năm không nhiều

Quý IV/2026, mục tiêu của toàn ngành tăng 19,55%. Đây là mục tiêu khả năng khó thực hiện bởi thời gian còn lại của năm không nhiều. Nhiều ngành chiếm tỷ trọng lớn của khu vực sẽ khó tăng trưởng thực chất ở mức cao như: buôn bán lẻ; lưu trú ăn uống; vận tải kho bãi…

“Lâm Đồng cần xác định tăng trưởng từng ngành, nhất là tăng trưởng thực chất ở các ngành chiếm tỷ trọng lớn. Tỉnh cần gắn tăng trưởng với chỉ tiêu năng lực hoạt động, năng lực cung ứng, khối lượng từng ngành, sản phẩm”, bà Oanh đề xuất.

Tăng cường hỗ trợ giữa ngành thống kê và địa phương

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cho rằng, các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với ngành thống kê trong cung cấp dữ liệu đầu vào kịp thời, đầy đủ và chính xác. Bởi nếu như trước đây, nhiệm vụ, con số tăng trưởng thực hiện theo tốc độ tăng trưởng chung thì bây giờ sẽ giao trực tiếp chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cho rằng, các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với ngành thống kê trong cung cấp dữ liệu đầu vào kịp thời, đầy đủ và chính xác

“Cục Thống kê hỗ trợ cho Lâm Đồng rà soát kỹ lưỡng tất cả dữ liệu đầu vào để ngành tham khảo, định hướng. Trên cơ sở này, thống kê dự kiến thiếu hụt chỉ tiêu nào và phải bù đắp đạt bao nhiêu, từ đó, Lâm Đồng bám sát thực hiện”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề xuất.

Liên quan đến tăng trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cho rằng: “Hiện nay, đôi lúc Lâm Đồng còn lúng túng trong xác định dữ liệu đầu vào với kết quả đầu ra giữa ngành chuyên môn và Thống kê tỉnh. Địa phương mong muốn Cục Thống kê chỉ đạo Thống kê tỉnh chia sẻ kết quả kịp thời theo tháng để tỉnh chủ động trong thực hiện”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề xuất Cục Thống kê chỉ đạo Thống kê tỉnh chia sẻ kết quả kịp thời theo tháng để tỉnh chủ động trong thực hiện tăng trưởng

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, muốn tăng trưởng GRDP, các sản phẩm mới, giá trị gia tăng từng ngành, lĩnh vực phải tiếp tục tăng lên.

Nghĩa là, nếu năm 2026, Lâm Đồng có 1 nhà máy vận hành, năm 2027 tỉnh cần có thêm 1 nhà máy mới. Trường hợp không có nhà máy mới đi vào hoạt động, buộc nhà máy cũ phải tăng quy mô, công suất sản xuất.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, muốn tăng trưởng GRDP tại Lâm Đồng, các sản phẩm giá trị gia tăng mới của từng ngành, lĩnh vực phải tiếp tục tăng lên

Lâm Đồng cần có một bản phân ngành chi tiết, rõ ràng. Mọi hoạt động phải tạo ra giá trị, sản phẩm mới. Địa phương đánh giá, rà soát kỹ các chỉ tiêu trong quý III/2026, từ đó, đồng hành với ngành thống kê để rà soát, cung cấp dữ liệu đầu vào chính xác. Cục Thống kê sẽ dựa trên cơ sở dữ liệu đầu vào, tính toán đầu ra và phân bổ kết quả cho địa phương. Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, về lâu dài, các sở, ngành, đơn vị, xã, phường, đặc khu tại Lâm Đồng cùng đồng hành, trăn trở với lãnh đạo tỉnh trong việc đề xuất những nhà máy, dự án, sản phẩm mới cho địa phương.

Cùng với đẩy mạnh tăng trưởng, tỉnh cần chú trọng tính bền vững, tránh nóng vội trong khai thác dư địa. Địa phương cần có chiến lược rõ ràng, dài hơi, làm chủ được đầu vào, đầu ra, thị trường và tránh phụ thuộc vào công nghệ.

Cục trưởng Cục Thống kê cam kết, về phía ngành thống kê sẽ thường xuyên phối hợp, đồng hành để hỗ trợ, hướng dẫn cho Lâm Đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng GRDP.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, những nội dung quan trọng mà Cục Thống kê chia sẻ là cơ sở giúp địa phương định hình dư địa từng ngành, lĩnh vực, từ đó, xây dựng kế hoạch, cách thức triển khai trong thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, qua hội nghị hôm nay, Lâm Đồng đã được gợi mở rất nhiều vấn đề, nội dung quan trọng. Đây sẽ là cơ sở để địa phương định hình lại tất cả dư địa từng ngành, lĩnh vực, từ đó, bám sát, xây dựng kế hoạch, cách thức triển khai trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng.

Các sở, ngành tiếp thu đầy đủ góp ý, đề xuất đến từ các Ban chuyên môn thuộc Cục Thống kê. Mỗi ngành, lĩnh vực tăng cường phối hợp thường xuyên với các Ban để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Việc cung cấp dữ liệu đầu vào cần được các ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, tạo cơ sở để ngành thống kê tính toán, bảo đảm kết quả tăng trưởng chính xác. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Lâm Đồng tiếp tục chia sẻ với Thống kê tỉnh để cùng nhau đồng hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành chụp hình lưu niệm với lãnh đạo và các Ban chuyên môn thuộc Cục Thống kê