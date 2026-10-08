Lâm Đồng bám sát dư địa, quyết tâm tăng trưởng GRDP 13,5% trong quý IV/2026

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (bên trái) và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Võ Ngọc Hiệp đồng chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành về tăng trưởng GRDP

Sáng 8/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đồng chủ trì họp với các đơn vị đánh giá tăng trưởng "2 con số" và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Trong quý III/2026, tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng đạt 9,65%, xếp thứ 20/34 tỉnh, thành trong cả nước. Lũy kế tăng trưởng GRDP của tỉnh trong 9 tháng năm 2026 đạt 8,51%, xếp thứ 23/34 tỉnh, thành.

Kết quả này cho thấy sự phục hồi và phát triển nền kinh tế của tỉnh tiếp tục được củng cố. Trong đó, cả 3 khu vực kinh tế đều duy trì tăng trưởng tích cực.

Các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP trong quý III thấp hơn kịch bản 1,82 điểm phần trăm và 9 tháng thấp hơn khoảng 0,69 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng đạt 8,51%, thấp hơn kịch bản đề ra 0,69 điểm phần trăm. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 4,9%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,64%; khu vực dịch vụ 9,49%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 8,07%.

Tại buổi làm việc, các đơn vị tập trung phân tích, mổ xẻ những "điểm nghẽn" để tập trung rút kinh nghiệm trong tăng trưởng. Nhiều dư địa khai thác từng ngành, lĩnh vực cũng được các đơn vị đề xuất để thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn cuối năm.

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng phân tích, để tăng trưởng 10%, quý IV/2026, Lâm Đồng phải đạt mức tăng tối thiểu 12,88%

Liên quan đến tăng trưởng GRDP, Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng phân tích, để tăng trưởng 10%, quý IV/2026, Lâm Đồng phải tăng tối thiểu 12,88%. Đây là áp lực rất lớn.

"Trong quý IV/2026, khu vực nông nghiệp phải tăng 5,11%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 21,58%; khu vực dịch vụ tăng 19,55%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 6,85%. Chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành, đơn vị bóc tách, xây dựng số liệu chi tiết để khai thác dư địa", ông Hùng cho biết.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến đề xuất trong quý IV/2026, Lâm Đồng cần phải tăng công suất các nhà máy, dự án đang vận hành để tăng sản lượng sản xuất ở lĩnh vực công nghiệp

Về tăng trưởng, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến đánh giá, GRDP trong 9 tháng chưa đạt kịch bản đề ra, phần lớn do đóng góp từ nhiều lĩnh vực chưa đạt. Đầu tư công còn thấp. Các dự án ngoài ngân sách đã tháo gỡ, nhưng đa số chưa đi vào hoạt động.

"Mục tiêu tăng trưởng trong quý IV/2026 rất cao. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng cần phải tăng công suất các nhà máy, dự án đang vận hành để tăng sản lượng. Đối với các dự án chưa đi vào hoạt động do còn vướng mắc, cần phải tập trung tháo gỡ, nhất là đối với các dự án điện gió để khơi thông dòng vốn này", ông Tiến đề xuất.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út thông tin, toàn ngành quyết tâm phấn đấu tăng trưởng hơn 24% trong quý IV/2026

Về tăng trưởng ngành công nghiệp, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út thông tin, ngành đã xây dựng kịch bản rất cụ thể. "Mức tăng trưởng từng tháng được đơn vị thực hiện chi tiết. Trên mức tăng trưởng toàn tỉnh, riêng công nghiệp quyết tâm phấn đấu tăng hơn 24%", ông Út thông tin.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết, toàn ngành quyết tâm tăng trưởng GRDP trong quý IV là 5,11% .

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết, toàn ngành quyết tâm tăng trưởng GRDP trong quý IV là 5,11%

Ngành chủ động phối hợp cơ quan thống kê tính toán, khai thác dư địa, phấn đấu đạt trên 5,25% để phòng trừ dịch bệnh, thiên tai có thể phát sinh. Trong đó, 4 lĩnh vực chính được ưu tiên, gồm: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản.

Về khu vực du lịch, dịch vụ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lan Ngọc cho biết, toàn ngành tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, chấn chỉnh hoạt động hạn chế để hút khách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lan Ngọc cho biết, toàn ngành tập trung tổ chức các hoạt động, chương trình du lịch để kích cầu

"Lâm Đồng tập trung tổ chức các hoạt động, chương trình du lịch để kích cầu. Trong đó, Chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 sẽ tập trung nguồn lực thực hiện, tạo dấu ấn và tăng trưởng cho địa phương", bà Ngọc chia sẻ.

Về nhiệm vụ tăng trưởng, tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị xác định rõ kịch bản, bám sát và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể từng ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị đầu ngành xác định dư địa, khai thác "từng hạt thóc" đóng góp vào tăng trưởng

Thống kê tỉnh bám sát, phối hợp các đơn vị đầu ngành xác định dư địa, khai thác "từng hạt thóc" đóng góp vào tăng trưởng. Tất cả chủ động và hành động, hướng đến mục tiêu GRDP tăng trưởng thực chất.

"Cần cụ thể từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, từng dự án, từng cơ sở sản xuất kinh doanh... Trên cơ sở tổng hợp, rà soát, các đơn vị phải tính toán, lượng hóa lượng tiền, con số đóng góp vào GRDP", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu.

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong 3 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng theo hướng phân tách đến từng ngành, lĩnh vực và dự án. Những nội dung trước đây còn tổng hợp chung cần được lượng hóa rõ về tỷ lệ tăng trưởng, giá trị tăng thêm và mức đóng góp vào GRDP.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GRDP trong quý IV/2026 đạt cao

Toàn tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP trong quý IV/2026 đạt khoảng 13,5%. Kịch bản tăng trưởng cần được xây dựng theo từng tháng, bảo đảm công tác theo dõi, điều hành và kịp thời điều chỉnh khi có biến động. Lãnh đạo các ngành, địa phương chịu trách nhiệm đến cùng đối với kịch bản xây dựng và kết quả thực hiện. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải lưu ý, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thống kê, các sở, ngành thường xuyên rà soát tính khả thi của kịch bản. Trường hợp một lĩnh vực không đạt yêu cầu phải chủ động xác định dư địa ở lĩnh vực khác để điều chỉnh, bổ sung.

Các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Các ngành, địa phương chủ động xác định nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, người chịu trách nhiệm theo dõi từng chỉ tiêu, từng công trình, dự án. Sở Tài chính chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan thống kê tham gia khảo sát thực tế. Trên cơ sở đó, các đơn vị xác định chính xác khối lượng thực hiện, giá trị tăng thêm và khả năng đóng góp vào tăng trưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu toàn bộ quá trình thực hiện phải chuyển mạnh từ “giao nhiệm vụ chung” sang “giao chỉ tiêu cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ thời hạn và rõ kết quả”. Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương và cơ quan thống kê phải chặt chẽ hơn.