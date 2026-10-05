Lâm Đồng: Áp dụng quy định mới về khắc phục hậu quả hành vi hủy hoại đất

Hình ảnh một vụ khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Từ ngày 5/10/2026, Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 22/9/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng chính thức có hiệu lực, quy định các trường hợp không có tính khả thi và mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với hành vi hủy hoại đất trên địa bàn tỉnh. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc ký ban hành.

Quy định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp làm suy giảm chất lượng đất, làm biến dạng địa hình theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; đồng thời áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Quyết định, một số trường hợp được xác định không có tính khả thi để khôi phục nguyên trạng. Trong đó có diện tích đất ở nơi trũng thấp, thường xuyên bị nước mưa rửa trôi hoặc bồi lấp khiến việc khôi phục thiếu bền vững; đất đã mất kết cấu tự nhiên, không thể canh tác; hoặc đất nông nghiệp vi phạm nhưng tại thời điểm xử lý không còn được quy hoạch cho mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Đối với hành vi làm biến dạng địa hình, trường hợp việc khôi phục có thể gây sạt lở, bồi đắp dòng chảy tự nhiên, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng kết cấu hạ tầng hoặc gây khó khăn cho việc sử dụng đất, công trình hợp pháp liền kề cũng được xác định là trường hợp không khả thi.

Tương tự, quy định xét đến trường hợp tại địa bàn cấp xã không có mỏ vật liệu san lấp để khắc phục việc hạ thấp bề mặt đất hoặc không có bãi đổ thải để xử lý đất san lấp nâng cao bề mặt.

Với trường hợp phải khôi phục, mức độ khắc phục được quy định cụ thể theo từng hành vi. Nếu làm mất hoặc giảm độ dày tầng đất canh tác, người vi phạm phải khôi phục độ dày như trước khi vi phạm. Ưu tiên sử dụng chính phần đất cũ đã lấy đi; nếu đất này không còn thì phải sử dụng đất có nguồn gốc hợp pháp, chất lượng phù hợp mục đích sử dụng ban đầu hoặc tương đương đất liền kề cùng mục đích sử dụng.

Trường hợp làm thay đổi lớp mặt đất sản xuất nông nghiệp bằng vật liệu, chất thải, đất lẫn cát, sỏi, đá hoặc loại đất khác, phải loại bỏ những thành phần này khỏi diện tích vi phạm và khôi phục lớp mặt bảo đảm chất lượng để tiếp tục sản xuất nông nghiệp. Trường hợp gây xói mòn, rửa trôi phải thực hiện biện pháp bảo vệ, gia cố và cải tạo lại đất.

Đối với việc thay đổi độ dốc hoặc hạ thấp bề mặt đất, quyết định yêu cầu san lấp, điều chỉnh lại độ dốc hoặc đưa đất về trạng thái an toàn; khôi phục cao độ hoặc san gạt trở lại ngang bằng với diện tích, thửa đất liền kề. Trường hợp san lấp đất có mặt nước chuyên dùng, trừ hồ thủy lợi, phải nạo vét để trả lại hiện trạng mặt nước như trước khi vi phạm.

Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND đồng thời bãi bỏ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 7/2/2025 của UBND tỉnh Đắk Nông cũ và Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng cũ về các nội dung tương ứng.