Lâm Đồng: 78 hộ dân di dời khẩn cấp do đồi sụt lún, sạt trượt

Ngày 18/9, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, tình trạng sụt lún, sạt trượt tại quả đồi ở thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn xuất hiện sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 31/8 đến nay.

Khu vực bị ảnh hưởng rộng khoảng 4ha.

Dọc sườn đồi xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài khoảng 300m, độ sâu sụt lún trung bình khoảng 20cm, rộng 6-17cm và có xu hướng tiếp tục mở rộng, đe dọa khu dân cư phía dưới.

Một số nhà dân đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Tại nhà các hộ ông Đàm Văn Chiến, ông Thào A Pao và ông Chá A Tinh, nền nhà và tường xuất hiện các vết nứt, kết cấu công trình bị xê dịch.

Một số nhà đã bị đất đá đổ xuống từ phía sau, kết cấu nhà bị đe dọa.

Ông Phạm Văn Duẫn, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, tình trạng sụt lún, sạt trượt còn ảnh hưởng khoảng 4ha cà phê, hồ tiêu và một số diện tích cây trồng của người dân.

Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền và lực lượng chức năng xã Quảng Sơn đã di dời 78 hộ với khoảng 450 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tuy nhiên, thời tiết tiếp tục có mưa khiến việc sinh hoạt và đi lại của người dân tại đây gặp nhiều khó khăn.

Người dân và chính quyền địa phương dựng tạm lán trại khi thực hiện di dời.

Đối với khu vực sụt lún, sạt trượt, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn đã khoanh vùng, căng dây, lập rào chắn và cắt cử lực lượng túc trực, theo dõi diễn biến nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.