Lâm Đồng 67 ngày 'chạy đua' quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Sáng 23/10, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2026, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tăng trưởng "2 con số"

Chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời gian còn lại năm 2026 chỉ còn hơn 60 ngày, đêm. Trong khi khối lượng công việc vô cùng nhiều, áp lực rất lớn.

Nhiệm vụ nào cũng đòi hỏi triển khai khẩn trương và kịp thời mang lại kết quả. Nếu không quyết tâm, quyết liệt, việc hoàn thành các chỉ tiêu trên các mặt công tác sẽ rất khó hoàn thành.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị

Thời gian không còn chỗ cho sự chờ đợi. Đây là lúc hành động thay vì thảo luận giải pháp. Với tinh thần quyết liệt và sòng phẳng, mỗi đơn vị, địa phương lập tức cam kết mốc thời gian hoàn thành cụ thể, định rõ bước đi tiếp theo và quy trách nhiệm rõ ràng đến từng cá nhân. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh xác định, nhiệm vụ lớn nhất và mang tính quyết định hiện nay của Lâm Đồng là tăng trưởng GRDP "2 con số". Để đạt mục tiêu này, trước hết giải ngân vốn đầu tư công phải được tăng tốc mạnh mẽ.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị

Hiện nay, giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu vẫn là những "điểm nghẽn" lớn nhất trong lĩnh vực này. Riêng giải phóng mặt bằng, đến hết ngày 30/10/2026, địa phương nào không hoàn thành, thiếu định hướng phải chịu trách nhiệm, kiểm điểm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đối với các nhà thầu yếu kém, ngay sau khi tỉnh quyết liệt các giải pháp, đến nay, cơ bản đã có chuyển biến. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần giám sát, đốc thúc kịp thời và kiên quyết xử lý những nhà thầu yếu kém.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh

Đối với công tác tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đến nay, có 206/365 dự án được tháo gỡ. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt trong tháo gỡ, cũng như tăng cường cơ chế phối hợp để tháo gỡ đến kết quả cuối cùng.

Về lĩnh vực thu ngân sách nhà nước mặc dù đạt cao, nhưng chưa ổn định, nhất là lĩnh vực thu thuộc lĩnh vực đất đai. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương tính toán ngay giá đất, đẩy nhanh tiến độ thu, bảo đảm hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Quang cảnh hội nghị

Về cơ sở dữ liệu đất đai hiện nay còn bất cập. Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị các địa phương xác định trách nhiệm của mình trong xử lý tài sản dôi dư. Trụ sở nào đấu giá, trụ sở nào cho thuê hoặc chuyển đổi cần khẩn trương thực hiện, tuyệt đối không để tài sản bỏ trống.

Đối với công tác khám sức khỏe toàn dân, mặc dù bảo đảm tiến độ nhưng còn rất nhiều khó khăn. Đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, các địa phương vào cuộc với ngành y tế để bảo đảm tất cả mọi người dân đều được khám sức khỏe miễn phí.

Công việc nhiều, áp lực rất lớn. Các đơn vị, địa phương đổi mới, sáng tạo trong tư duy, cách làm. Tất cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành, chia sẻ để quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Theo đánh giá, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội Lâm Đồng đạt nhiều kết quả tích cực.

Tăng trưởng kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi. Thu ngân sách nhà nước đạt khá. Thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Giải ngân vốn đầu tư công từng bước được cải thiện. Nhiều dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc được tập trung rà soát, tháo gỡ.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tỷ lệ giải ngân vốn đã có chuyển biến, nhưng vẫn còn thấp, nguyên nhân là do giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu yếu kém. Nguồn thu từ lĩnh vực đất đai còn thấp.

Từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước tại Lâm Đồng thực hiện hơn 27.300 tỷ đồng, đạt 79,45% dự toán địa phương. Toàn tỉnh thu hút 70 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 180.000 tỷ đồng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong 10 tháng tăng 12,53% so với cùng kỳ. Đến nay, có 206/365 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, với tổng vốn đầu tư hơn 93.400 tỷ đồng, tổng diện tích đất 10.265 ha.