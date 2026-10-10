Lâm Đồng: 52 xã, phường, đặc khu chậm triển khai nhiệm vụ cho Festival Hoa lần thứ XI - năm 2026

Vuờn hoa tại Đà Lạt- Lâm Đồng

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, căn cứ Công văn số 15101/SNNMT-TTBVTV ngày 08/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đề nghị ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị, địa phương chưa triển khai thực hiện nhiệm vụ Festival Hoa lần thứ XI - năm 2026; đến nay toàn tỉnh mới có 72/124 xã, phường phát động và triển khai chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026” theo Kế hoạch số 9104/KH-UBND ngày 15/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026; còn lại 52 xã, phường, đặc khu Phú Quý và Hiệp hội Hoa Đà Lạt chưa triển khai phát động.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu 52 xã, phường, đặc khu và Hiệp hội Hoa Đà Lạt nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với việc chậm triển khai Kế hoạch nêu trên; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát động Chiến dịch và tăng cường chăm sóc cây xanh, các không gian hoa, cây cảnh hiện có tại địa phương, đơn vị nhằm đẩy mạnh công tác quản lý môi trường, bảo đảm cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đối với chương trình “Không gian hoa”: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện các bản thiết kế 3D không gian hoa, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, đồng thời hoàn thiện việc dự toán và đề xuất kinh phí phù hợp, gửi Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để tổng hợp, chuyển Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh theo quy định./.