Lâm Đồng: 32 doanh nghiệp kết nối cung cầu tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 9/10, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Lâm Đồng đã tham gia Chương trình Kết nối cung cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026, sự kiện diễn ra từ ngày 8 đến 11/10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đây là dịp để tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã với hệ thống phân phối, đơn vị logistics và các sàn thương mại điện tử.

Đưa sản phẩm Lâm Đồng tiếp cận hệ thống phân phối

Tham gia chương trình, 32 doanh nghiệp, hợp tác xã Lâm Đồng mang đến hơn 200 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực và những mặt hàng có tiềm năng phát triển của địa phương để trưng bày, giới thiệu và kết nối với đối tác kinh doanh.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp có điều kiện quảng bá chất lượng sản phẩm, giới thiệu năng lực sản xuất, khả năng cung ứng và nhu cầu hợp tác trực tiếp với các đơn vị thu mua, nhà phân phối. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong kết nối hàng hóa từ các địa phương đến hệ thống bán lẻ và người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, hoạt động kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) diễn ra từ ngày 8 đến 10/10, tập trung tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng đầu ra và tăng cường liên kết giữa nhà sản xuất với các kênh phân phối. Không gian trưng bày cũng giới thiệu nhiều nhóm hàng như sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm chủ lực, đặc sản vùng miền và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Bên cạnh phương thức kết nối trực tiếp, chương trình còn chú trọng phát triển các kênh bán hàng trên môi trường số. Các hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm, tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến, xây dựng gian hàng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bán hàng được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả quảng bá và mở rộng kênh tiêu thụ.

Kỳ vọng mở rộng đầu ra, nâng sức cạnh tranh

Việc tham gia chương trình là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã Lâm Đồng tiếp cận sâu hơn với thị trường TP. Hồ Chí Minh, nắm bắt nhu cầu tiêu dùng và tìm hiểu các tiêu chuẩn, điều kiện cung ứng của hệ thống phân phối. Qua đó, các đơn vị có thể chủ động điều chỉnh phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng phương án hợp tác phù hợp với yêu cầu thị trường.

Ông Nguyễn Văn Khánh (thứ 3 từ trái sang), Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng nhận thư khen của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, việc mở rộng thị trường tiêu thụ không chỉ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm mà còn đòi hỏi doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp thị, bảo đảm nguồn cung ổn định và đa dạng hóa phương thức phân phối. Vì vậy, các chương trình kết nối cung cầu được xem là một trong những kênh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa và từng bước hình thành các mối liên kết thương mại bền vững.

Thực tế, Lâm Đồng đã tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường. Năm 2025, tỉnh tổ chức, tham gia hơn 50 chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các thị trường trọng điểm và phát triển hệ thống phân phối.

Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng được trưng bày tại chương trình.

Với chương trình năm 2026, việc tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối được kỳ vọng góp phần thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng kênh tiêu thụ và phát triển chuỗi cung ứng theo hướng xanh, số, trách nhiệm và bền vững. Đối với 32 doanh nghiệp, hợp tác xã Lâm Đồng, hiệu quả của chương trình không chỉ nằm ở hoạt động trưng bày, quảng bá mà còn ở khả năng chuyển hóa các cuộc gặp gỡ, kết nối thành hợp đồng hợp tác và đơn hàng thực tế. Đây sẽ là cơ sở để các đơn vị mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trong thời gian tới.

Chương trình Kết nối cung cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 11/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình có các hoạt động kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm chủ lực, cùng các hoạt động livestream, tập huấn bán hàng trực tuyến, xây dựng gian hàng số và ứng dụng AI trong bán hàng.