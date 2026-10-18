Lâm Đồng 3-0 Đại học Văn Hiến: Chiến thắng đầu tiên trên sân nhà

Trước trận đấu này, Lâm Đồng đều thất bại trong 2 trận tại Giải hạng Nhất quốc gia: thua 0-1 trước TP Hồ Chí Minh ở vòng 1 và 1-3 trước Becamex TP Hồ Chí Minh ở vòng 2. Nếu tính cả trận thua 0-2 trước Sông Lam Nghệ An tại Cúp Quốc gia 2026 - 2027, đội bóng vẫn chưa có chiến thắng nào từ đầu mùa. Tuy nhiên, các đối thủ đều được đánh giá cao, vì vậy Lâm Đồng rất cần một chiến thắng trước đối thủ ngang sức để giải tỏa áp lực.

Đông đảo khán giả bất chấp mưa đến cổ vũ cho đội nhà tại sân Đà Lạt.

Và trên sân nhà, các cầu thủ Lâm Đồng đã làm được điều đó. Cơn mưa lớn trước trận khiến mặt sân Đà Lạt trơn trượt, là lợi thế cho đội chủ nhà. Đặc biệt, hàng ngàn cổ động viên Đà Lạt vẫn đội mưa đến sân, tiếp lửa cho đội nhà bằng sự cổ vũ nhiệt tình.

Ngay từ đầu các cầu thủ Lâm Đồng đã liên tục duy trì sức ép lên cầu môn Đại Học Văn Hiến. Đội chủ nhà trong trận đấu này đã thể hiện lối chơi khá khởi sắc khi thủ chắc bóng trên sân nhà, chặt chẽ ở tuyến giữa và khi cần đẩy cao với những pha lên bóng rất nhanh.

Phút 17 hiệp 1, từ một pha hãm thành, một cầu thủ Đại học Văn Hiến phạm lỗi, cầu thủ Xuân Nam của Lâm Đồng (áo số 36) đã thực hiện pha đá phạt 11m thành công, mở tỷ số 1-0 của trận đấu nghiêng về Lâm Đồng. Phút 36 hiệp 1, cũng chính Xuân Nam của Lâm Đồng ghi bàn vào lưới đội khách, nâng tỷ số cho chủ nhà lên 2-0.

Cổ động viên mang băng rôn in logo đội bóng Lâm Đồng cùng biệt danh “Cơn lốc cao nguyên” vang danh một thời đến sân, tiếp lửa cho các cầu thủ áo đỏ

Bàn thắng nâng tỷ số 3-0 cho Lâm Đồng do công của Nguyễn Văn Dũng (áo số 14) ghi được ở phút 50 hiệp 2. Dù Đại Học Văn Hiến đã nỗ lực vào những phút chót để tìm bàn gỡ, nhưng các cầu thủ Lâm Đồng vẫn giữ sạch lưới nhà.

Các cầu thủ Lâm Đồng (áo đỏ) chia vui cùng Ban huấn luyện sau khi ghi bàn vào lưới đội khách Đại Học Văn Hiến (áo xanh)

Đây là trận thắng quan trọng để tiếp sức các cầu thủ Lâm Đồng tự tin bước vào các trận đấu sắp đến tại giải hạng Nhất quốc gia năm nay. Ngày 23/10, tại Vòng 4, Lâm Đồng sẽ có trận thi đấu trên sân khách Quy Nhơn gặp đội Quy Nhơn United.